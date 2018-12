Külföld :: 2018. december 9. 16:35 ::

May cáfolja, hogy elhalasztják a parlamenti Brexit-szavazást

Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint a kormány elhalasztja a kedd estére kitűzött alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodásról, és Theresa May miniszterelnök megpróbál módosításokat elérni az egyezményben a jövő heti évzáró EU-csúcson.



May tárgyalási pozíciói (kép: Morten Morland / The Sunday Times)

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak név nélkül idézett kormánytagok és kormányzati tanácsadók egybehangzóan azt mondták, hogy várakozásuk szerint Theresa May hétfőn bejelenti a parlamenti szavazás elhalasztását, annak érdekében, hogy az Európai Unió jövő csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján megpróbálkozhasson még egy utolsó diplomáciai erőfeszítéssel az egyezmény módosítására.

A Downing Street egyelőre cáfolja az értesülést. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője vasárnap csak annyit közölt, hogy az alsóházi szavazást a kijelölt kedd esti időpontban megtartják.

A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.

Frissítés: May cáfol

Cáfolta Theresa May miniszterelnök hivatala és a Brexit-ügyi miniszter is vasárnap azt a sajtóértesülést, hogy a londoni kormány elhalasztja a kedd estére kitűzött alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodásról, és a kormányfő megpróbál módosításokat elérni az egyezményben a jövő heti évzáró EU-csúcson.

A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye, és valójában senki nem tudja, mi történne utána.

A legnagyobb olvasottságú vasárnapi brit bulvárlap, a The Sun on Sunday úgy tudja: a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának a parlamenti ügymenet irányításáért felelős tisztviselői hétfőn még egyszer felmérik a pártcsoport hangulatát és voksolási preferenciáit, és Theresa May ennek ismeretében hozza meg döntését a keddre előirányzott szavazás esetleges halasztásáról.

A Brexit-folyamat irányításáért felelős brit minisztérium (DExEU) vezetője, Stephen Barclay a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában szintén azt mondta, hogy a kormány nem halasztja el a parlamenti szavazást. Barclay szerint jó megállapodásról van szó, és ez az egyetlen megállapodás, amelyet az EU-val el lehetett érni.

(MTI)