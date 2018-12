Külföld :: 2018. december 21. 19:04 ::

Trump állítólag senkivel sem egyeztetett a szíriai kivonulás bejelentése előtt

Sem nemzetbiztonsági tanácsadóival, sem az Egyesült Államok szövetségeseivel nem vitatta meg Donald Trump amerikai elnök az amerikai csapatkivonást Szíriából – közölte az AP amerikai hírügynökség pénteken egy amerikai és egy török tisztségviselőre hivatkozva.

A tisztségviselők az AP-nek elmondták: Trump döntését ráadásul gyakorlatilag mindenki ellenezte, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni küzdelemben érintett.

Az amerikai elnök visszautasította magas rangú tanácsadóinak a javaslatait, és a döntést a múlt héten hozta meg a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során – mondták az AP forrásai. Sem a Fehér Ház, sem a Pentagon, de még az amerikai külügyminisztérium sem kommentálta a döntés születésének körülményeiről szóló értesüléseket.

A török elnök pénteken azt mondta a szóban forgó telefonbeszélgetésről, hogy Trump azt kérdezte tőle: megtisztítaná-e Törökország Szíriát az Iszlám Állam maradék hadállásaitól. Erdogan igennel válaszolt a kérdésre, és azt mondta, hogy Ankara csak logisztikai támogatást kér ehhez Washingtontól, aminek nyomán a Fehér Ház szerdán bejelentette, megkezdődött az amerikai katonák kivonása a közel-keleti országból.

Erdogan a közelmúltban már számos alkalommal hangoztatta, hogy Törökország hamarosan újabb támadást indít az egyébként amerikai támogatású kurd erők ellenőrzése alatt lévő észak-szíriai területek ellen. A török hadművelet azonban – Erdogan szavai szerint – nemcsak az Iszlám Állam, hanem a kurd Népvédelmi Egységek (YPG) ellen is irányul. Ez utóbbi fegyveres szervezet kulcsfontosságú szerepet játszott a dzsihadisták elleni harcban, az általa vezetett ernyőszervezet szabadította fel Rakkát is. Ankara a kurd fegyveres csoportot és az Iszlám Államot egy kalap alá veszi, az utóbbi két évben indított szíriai hadjáratai is egyszerre mindkét szervezet ellen irányult.

A kurd fegyveresek Trump lépésére úgy tekintenek, hogy Washington magára hagyta őket, ami lehetőséget teremtett Törökországnak a kurdok elleni azonnali offenzívára. Ilhám Ahmed vezető kurd politikus pénteken kijelentette: az Észak-Szíriában indított török támadás esetén az ott élő kurdoknak nem marad más választásuk, mint átirányítani a csapataikat a szíriai-török határra, feladva az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harcot.

(MTI)