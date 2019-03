Külföld :: 2019. március 12. 15:32 ::

Kiutasítottak Oroszországból két mormon vallású amerikai állampolgárt

Kiutasítottak a múlt héten Oroszországból két mormon vallású, az országban önkéntes munkát végző amerikai állampolgárt, további két társukat pedig őrizetbe vették – jelentette kedden az orosz Interfax hírügynökség.

A hatóságok szerint az amerikaiak megsértették a bevándorlási törvényeket.

Az Interfax szerint Kole Brodowski és David Udo Gaag kitoloncolásáról csütörtökön döntött a dél-oroszországi Novorosszijszk város bírósága. A férfiak a mormon "egyház" önkénteseiként éltek Oroszországban, a kiutasításuk hírét, illetve másik két társuk őrizetbe vételét pedig Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő is megerősítette.

Eric Hawkins, az "egyház" szóvivője e-mailben arról tájékoztatta a sajtót, hogy a másik két amerikai az eljárás lefolytatásáig őrizetben van. Hawkins szerint megfelelő bánásmódban részesülnek, és lehetőségük van a családjaikkal kapcsolatot tartani.

A férfiak ügyvédje, Szergej Gliznuca azt mondta, a mormon "egyházat" Oroszországban olyan szervezetként jegyezték be, amely kulturális és oktatási tevékenységet is folytat, egyebek mellett idegen nyelvű vitaklubokat is tart.

A utahi KSL TV televíziós társaság az egyik őrizetben lévő amerikai családjára hivatkozva azt közölte, a két embert azzal gyanúsítják, hogy engedély nélkül tanítottak.

A mormonok a 2016-ban elfogadott törvény értelmében nem folytathatnak hittérítő tevékenységet az országban. A törvények hatályba lépése után – ezek több egyház tevékenységét is behatárolják – az egyház önkéntesekké nevezte át oroszországi misszionáriusait.

Az elmúlt hónapokban több amerikai állampolgárt tartóztattak le Oroszországban, többek közt egy volt tengerészgyalogost, akit kémkedéssel vádolnak. Februárban őrizetbe vették az orosz piacon negyedszázada aktív Baring Vostok Capital Partners befektetési csoport amerikai alapítóját, Michael Calveyt is, akit az ügyészség csalással vádolt meg.

A mormonok mellett más felekezetek külföldi állampolgárai ellen is indult nyomozás az elmúlt hónapokban: februárban hat év börtönbüntetésre ítéltek egy dán állampolgárt, mert az ott betiltott Jehova Tanúi "felekezethez" tartozik, és vallási összejöveteleket szervezett.

