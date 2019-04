Külföld :: 2019. április 6. 17:19 ::

Az amerikai szankciók is növelik az iráni árvíz halálos áldozatainak számát

Legalább hetven ember halt meg az utóbbi napokban az Irán nagy részén pusztító áradások miatt, s mivel újabb esők várhatóak, a hatóságok sorra ürítik ki a veszélybe került településeket. Teherán szerint a védekezést megnehezíti, hogy az USA szankciókat léptetett életbe a perzsa állam ellen, s ezért például nincs elég mentőhelikopter az országban.

A legnagyobb veszély Irán dél-nyugati részét fenyegeti, ahol 400 ezer embert él fenyegetettségekben a túlterhelt gátak és víztározók mögött. Több helyen megkezdték a víz leeresztését, hogy csökkenjen a nyomás. A BBC beszámolója szerint a nőket és gyerekeket elvitték a térségből, míg a férfiakat arra kérték, vegyenek részt a védelmi munkákban.



Ugyancsak nagy a veszély az iráni-türkmén határ térségében, itt több települést elvágott a víz az ország többi részétől.

Dzsavad Zarif külügyminiszter szerint az iráni költségvetésnek elsősorban az ország elleni amerikai szankciók miatt nincs elég pénze a védekezésre, s a politikus azt is hozzátette, a büntetőintézkedések eredménye az is, hogy nincs elég mentőhelikopter. „Ez már nem is gazdasági hadviselés, hanem gazdasági terrorizmus” – írta a miniszter egy Twitter-üzenetben.

Míg Iránban az USA-t vádolják, a szakértők szerint az is hozzájárulhatott a pusztításhoz, hogy éppen az árvízzel legjobban fenyegetett országrészekben az utóbbi években hatalmas erdőségeket irtottak ki, s e miatt felgyorsult a talajerózió is - jegyzi meg a BBC nyomán a HVG.