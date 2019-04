Külföld, Technika :: 2019. április 24. 19:55 ::

Mégis beengedik az 5G-kiépítésbe a Huaweit a britek

Noha korábban sok más országgal együtt Nagy-Britannia is megtiltotta a Huaweinek, hogy 5G-hálózatokat építsen ki, a legújabb hírek szerint mégiscsak részt vehet a munkákban a kínai óriásvállalat, igaz, csak technológiai beszállítóként.

A döntést a brit kormány mellett működő, Theresa May miniszterelnök vezette Nemzetbiztonsági Tanács előző esti ülésén hozták, írja a Daily Telegraph – a cikket a hivatal nem cáfolta.

Eszerint a Huawei a brit 5G-hálózat "nem központi" infrastrukturális elemeinek beszállítójaként juthat "korlátozott" szerephez a program fejlesztésében.

Az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland biztonsági okokra hivatkozva már kizárta a Huaweit a jövőbeni 5G mobiltávközlési hálózatok beruházásainak beszállítói közül, Kanada pedig jelenleg mérlegeli, hogy a cég termékei nem jelentenek-e biztonsági fenyegetést.

Kanadában le is tartóztatták Meng Van-csoút, a vállalat egyik vezetőjét, az irán elleni szankciók megsértése miatt.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter néhány hete figyelmeztette az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy ne használják a Huawei termékeit, mivel ellenkező esetben nehezebbé válik Washington partneri együttműködése velük.

A brit hírszerzés egyébként februárban arra jutott: nem indokolja semmi, hogy a Huaweit nemzetbiztonsági kockázat miatt kizárják az 5G-hálózatok kiépítéséből.

Nemrég egy Amerikában közölt jelentésben azt írták, a Huaweit azzal gyanúsítják, hogy a kínai titkosszolgálatok pénzelik. A vállalat ezt tagadta.

A Daily Telegraph szerint a kínai vállalatokat törvény is kötelezi az együttműködésre a kínai hírszerzési szolgálatokkal, és ez okoz komoly biztonsági aggályokat a nyugati országokban.

A legnagyobb brit mobiltávközlési cégek, köztük a Vodafone, az EE és a Three azonban eddig is a kínai vállalattal együttműködve fejlesztették 5G-hálózataikat, de a brit kormány hónapok óta vizsgálta, hogy a Huawei részt vehet-e a továbbiakban is e fejlesztési beruházásokban.

A Nemzetbiztonsági Tanács a szerdai lapbeszámoló szerint a szövetséges hatalmak, mindenekelőtt az Egyesült Államok kifogásai ellenére egyezett bele a Huawei részvételébe.

(MTI)