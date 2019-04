Külföld :: 2019. április 25. 19:52 ::

Lemondott a Srí Lanka-i védelmi minisztérium államtitkára

Lemondott csütörtökön a védelmi minisztérium első számú vezetője, a tárca államtitkára a húsvétvasárnapi véres Srí Lanka-i merényletek miatt. Lemondását maga Hemasziri Fernando közölte a Reuters hírügynökséggel.

Az államtitkár közölte: bár a maga részéről nem követett el mulasztást, vállalja a felelősséget az öngyilkos merényletekért, és benyújtotta lemondását a védelmi minisztérium tisztségét is betöltő Maithripala Sziriszena államfőnek. Az államfői hivatal közleménye szerint az államtitkár a helyén marad, amíg ki nem nevezik az utódját.

A Srí Lanka-i állam elismerte, hogy hibázott a nemzetbiztonság szavatolásával kapcsolatos feladata teljesítésében, amikor kulcsfontosságú hírszerzési információkkal rendelkezett a támadások előtt. Április 11-én a Srí Lanka-i rendőrség az indiai hírszerzéstől kapott értesülések alapján figyelmeztető jegyzéket adott ki, amely szerint a Nemzeti Tauhíd Dzsamaát nevű szervezet öngyilkos támadásokra készül "emblematikus templomok" ellen – közölte egy nevének elhallgatását kérő biztonsági vezető az AFP francia hírügynökséggel.

Az iratot több magas rangú vezetőnek átadták, de sem a kormányfő, sem a védelmi minisztériumi államtitkár nem kapott belőle a Sziriszena elnök és a Ranil Wickremeszingh kormányfő közötti rossz viszony miatt.

A két vezető – azon igyekezetében, hogy megszabaduljon s másiktól – ott akadályozta egymást, ahol csak tudta. Elemzők szerint a hatalomért folyó harc magyarázhatja részben, miért volt Srí Lanka tehetetlen a merényletekkel szemben.

Az Egyesült Államok colombói nagykövetsége figyelmeztetést adott ki csütörtökön, amely szerint az imahelyek továbbra is iszlamista támadások célpontjai lehetnek. Előzőleg a kormányfő közölte, hogy feltételezése szerint továbbra is szabadon vannak iszlamisták, akik pokolgépekre is szert tehetnek. A halálos áldozatok között 40 külföldi van.

(MTI)