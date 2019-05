Külföld :: 2019. május 3. 07:25 ::

Trump az összes vallást és követőiket is megvédi

Donald Trump amerikai elnök valamennyi vallás és követője védelmét sürgette az Országos Imanap keretében tartott washingtoni rendezvényen csütörtökön.

A Fehér Ház Rózsakertjében Donald Trump valamennyi vallás és templomaik védelméért síkra szállt. Beszédében felidézte az új-zélandi mecsetek elleni és a Srí Lankán a keresztény templom és hívők ellen elkövetett támadásokat, valamint a múlt héten az egyik kaliforniai zsinagóga ellen intézett támadást.

Az elnök leszögezte: küzdeni kell azért, hogy "mindenki békességben élhessen és imádkozhasson". Erőteljes fellépést sürgetett az antiszemitizmus ellen is. Mint fogalmazott: "minden erőnkkel és minden energiánkkal azon vagyunk, hogy legyőzzük az antiszemitizmust és véget vessünk a zsidók elleni támadásoknak". A rózsakerti ünnepségen - az amerikai alelnök és a kormánytagok mellett - jelen volt annak a kaliforniai zsinagógának a rabbija is, ahol a múlt héten a halálos áldozatot is követelő támadást elkövették.

Az új-zélandi Christchurch városának két mecsetében március közepén egy 28 éves szélsőjobboldali ausztrál férfi mészárolt le 50 hívőt, áprilisban pedig húsvétvasárnap szállodákban és keresztény templomokban támadtak meg mise közben imádkozókat. A Srí Lankán elkövetett - és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által vállalt - merényleteknek több mint 250 halálos áldozatuk volt.

Az Országos Imanapot minden évben május első csütörtökén tartják meg az Egyesült Államokban, s ezen a napon az amerikaiakat arra kérik, hogy "imádsággal és elmélkedéssel forduljanak Istenhez". Az Országos Imanapról a kongresszus döntött, és a mindenkori elnököt törvény kötelezi arra, hogy ezen a napon proklamációt adjon ki, amelyben imádkozásra bátorítja honfitársait.

Bár imanapot már 1789-ban John Adams elnök javaslatára is tartottak, az imanapról szóló modern törvényt 1952-ben fogadták el, Harry Truman elnök javaslatára.

(MTI)