Elnököt és képviselőket is választ Panama

Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap. Az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71 tagjáról és a polgármesterek személyéről is szavaznak.

Összesen 2,8 millió panamai járulhat urnákhoz helyi idő szerint vasárnap délután 4 óráig, hogy leadja szavazatát kedvenc pártjára és a hat elnökjelölt valamelyikére. Az előzetes eredményeket várhatólag helyi idő szerint este hat órakor teszik közzé.

A kampányidőszak legfőbb témája a korrupció és az egyenlőtlenség elleni küzdelem volt.

A következő elnök, akinek mandátuma öt évre szól, a világ egyik leggyorsabban fejlődő gazdaságát fogja irányítani, amely több korrupciós botrányba keveredett az elmúlt években. Ezek legismertebbike Panama-akták néven került a címlapokra, és arra világított rá, hogyan próbálják elkerülni az adózást hazájukban nemzetközi vállalatok és közszereplők offshore cégek alapításával.

Az egyik jelölt a 66 éves Laurentio „Nito” Cortizo, korábbi földművelési miniszter, aki az egészségügy és a vízművek fejlesztését ígérte kampányában. A baloldali Demokratikus Forradalmi Párt vezetője a kínai kapcsolatok elmélyítését támogatja, a jelenlegi elnökhöz, Juan Carlos Varelához hasonlóan. Varela – akinek újraválasztását a panamai törvények tiltják – azzal dühítette fel az Egyesült Államokat, hogy számos nagy infrastrukturális fejlesztési projektet írt alá az ázsiai óriással.

Cortizo kihívója, az 54 éves Rómulo Roux a Demokratikus Változás nevű jobbközép párt jelöltje. Roux alkotmányos reformot ígért az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése és a fehérgalléros bűnözés visszaszorítása céljából.

A jelöltek között több független politikus is megtalálható, például Ricardo Lombana, aki egy társadalmi mozgalomnak köszönhetően vált ismertté. Szakértők szerint a 45 éves jogásznak egyelőre nincs valós esélye elnyerni az elnöki tisztséget, de a 2024-es választáson már komolyan számolni kell majd vele. Lombana a közösségi oldalakon keresztül toborozta híveit szemben a hagyományos pártok televíziós hirdetésekre hagyatkozó módszereivel.

Vasárnap választják meg az új panamai parlament 71 tagját is. A legtöbb képviselőt valószínűleg most is a Demokratikus Forradalmi Párt, a Demokratikus Változás, valamint a Panamenista Párt delegálhatja majd.

(MTI)