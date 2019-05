Külföld :: 2019. május 29. 21:21 ::

Ortodox zsidókat loptak meg az ukrán légiforgalmi társaság dolgozói - imaszíjaikat és -lepleiket is lenyúlták

Az Izraelből az Ukrán Nemzetközi Légiforgalmi Társaság (UIA) gépével New Yorkba tartó több mint ötven ortodox zsidó kézipoggyászát az ukránok túlsúlyra és a megengedettnél nagyobb méretre hivatkozva elvették, a repülő rakterében helyezték el, majd ellopták. A külön tárolt csomagokra zöld színű matricát is ragasztottak, ám Kijevben a légiforgalmi társaság dolgozói már azt mondták, hogy életükben nem láttak ilyen matricákat. A zsidók durva antiszemita eljárással vádolják az ukránokat – írja a Jediot Áháronot című izraeli újság a Yeshiva World News hírportálra hivatkozva.



Az Ukrán Nemzetközi Légiforgalmi Társaság egyik utasszállítója (fotó: Dáni Szádé)

Az esetre néhány nappal ezelőtt került sor a Tel-Aviv melletti Lod város nemzetközi repülőterén, ahonnan fölszállt az Ukrán Nemzetközi Légiforgalmi Társaság (UIA) egyik New Yorkba tartó repülőgépe, fedélzetén számos ortodox zsidó utassal. A zsidók állítása szerint előbb a lodi, majd az átmenőállomásnak számító kijevi reptéren az ukrán légiforgalmi társaság alkalmazottai megvizsgálták az utasok kézipoggyászának nagyságát és súlyát, miközben kizárólag a zsidók csomagjait vették el, s helyezték el egy külön konténerben. Az ortodox zsidók szerint a kézipoggyászok mérete és súlya megfelelt az előírásoknak. A külön konténerbe tett kézipoggyászokra zöld színű matricát is ragasztottak, miközben a zsidókkal közölték, hogy azokat a repülőgép rakterébe teszik, s majd New Yorkban visszakapják.



A zsidók poggyászára ragasztott zöld színű matrica (fotó: Yeshiva World News)

A Yeshiva World News vallásos zsidó hírportálnak nyilatkozva az egyik pórul járt utas elmondta: az ukránok minden zsidó kinézetű, kipát viselő vagy szakállas utastól elvették a kézipoggyászt, s úgymond, betették a repülőgép gyomrába. A zsidó utasok először azzal próbáltak tiltakozni a szerintük durva antiszemita intézkedés ellen, hogy megtagadták a beszállást, ám később kiengesztelődtek, mert az ukránok megígérték nekik, hogy csomagjaik rendben várják őket Kijevben.



Várakozó utasok a kijevi repülőtéren (fotó: tripstory.co.il)

A beszámoló szerint a zsidó utasok Kijevben észrevették, hogy szinte senkinek nem érkezett meg a csomagja. Az ortodox zsidók imaszíjait és imalepleit is ellopták az ukránok. Kérdőre vonták az ukránokat, s azt is közölték velük, hogy Lodban még zöld matricát is ragasztottak a csomagjaikra. Az ukrán légiforgalmi társaság dolgozói azt válaszolták, hogy fogalmuk sincs, hol vannak a csomagok, s ilyen zöld színű matricákat meg soha nem láttak… New Yorkba érkezésük után a zsidók panaszt nyújtottak be az amerikai rendőrségen és az ukrán légiforgalmi társaságnak.

A New York-i rendőrség szóvivője elmondta: egyszerre ilyen sokan még soha nem nyújtottak be panaszt légiforgalmi társaság ellen a csomagjaik eltűnése miatt. Az ukrán légiforgalmi társaság szóvivője pedig megígérte, hogy a panaszt alaposan kivizsgálják.

