Már nem csak autót vezetniük szabad, külföldre is mehetnek a szaúdi nők

Szaúd-Arábiában ezentúl szabadon utazhatnak külföldre a nők, nincs szükségük legközelebbi férfirokonuk engedélyére még az útlevélkérelemhez sem – olvasható a királyság pénteken kiadott állami közlönyében.

A rendelkezést szerdán hagyta jóvá Szalmán szaúd-arábiai király. Egyelőre nem lehet tudni, hogy az új törvény mikor lép hatályba.

Korábban a nők annyira nem voltak önállók, hogy saját személyes iratuk sem volt, a legközelebbi férfirokon igazolványaiban voltak külön rubrikák a feleség, az anya, a leánytestvér, a leánygyermek adatai számára.

A most elfogadott törvények mellett a nők lehetőséget kapnak arra is, hogy saját maguk jegyeztessék be a házasságukat, és intézhessék ezentúl a gyerekeik ügyeit is.

Az arab királyságot az elmúlt években számos bírálat érte azért, mert törvényei sokkal több jogot biztosítanak a férfiaknak, mint a nőknek.

A ma elfogadott rendelkezésekkel azonban még mindig nem sikerült elérni a teljes egyenlőséget: a leánygyerekeknek például továbbra is szükségük van az apjuk (vagy – amennyiben ő már nem él – a legközelebbi férfirokon) beleegyezésére, ha férjhez akarnak menni.

A szaúd-arábiai állampolgárság szintén csak apai ágon jár a gyerekeknek, tehát ha egy szaúd-arábiai nő külföldihez megy férjhez, gyerekei nem kapják meg automatikusan az állampolgárságot, s az ezzel járó privilégiumokat sem.

Az iszlám szunnita ágának fundamentalista, vahhábita irányzatát követő muszlim királyságban egy ideje elmozdulás tapasztalható a modernizáció irányába, amit megfigyelők a trónörökös, Mohamed bin Szalmán által szorgalmazott nemzetközi nyitással hoznak összefüggésbe. Tavaly szintén az ő reformcsomagjának keretében engedélyezték a nők számára az autóvezetést is.

