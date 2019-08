Külföld :: 2019. augusztus 30. 21:18 ::

Már Pakisztánban is divat a hitlerezés

Tízezrek tüntettek szerte Pakisztánban pénteken, tiltakozva az ellen, hogy India megvonta Dzsammu és Kasmír állam különleges státusát; Imran Hán miniszterelnök az iszlámábádi nagygyűlésen Hitlerhez hasonlította Narendra Modi indiai kormányfőt, és felszólította a nemzetközi közösséget, gyakoroljon nyomást Újdelhire a kasmíri jogsértések kivizsgálása érdekében.

Hán kijelentette, attól tart, hogy az indiai hatóságok népirtást visznek véghez Kasmír India által ellenőrzött részében, azaz Dzsammu és Kasmír államban. Leszögezte, hogy Pakisztán bármilyen indiai agresszióra „megfelelő választ ad”. Reményét fejezte ki, hogy Kasmír indiai része nemsokára elnyeri a függetlenségét.

Pénteken szinte minden pakisztáni nagyvárosban, illetve Kasmír pakisztáni ellenőrzés alatt álló területén tüntetéseket tartottak a Dzsammu és Kasmírt sújtó indiai rendelkezések miatt.

Az indiai kormány augusztus 5-én jelentette be, hogy visszavonja Dzsammu és Kasmír, az egyetlen muszlim többségű indiai állam különleges alkotmányos státusát. Azóta az indiai hatóságok több száz embert – köztük számos politikust és munkatársaikat – vettek őrizetbe, hogy elfojtsák a döntés miatti tiltakozásokat.

Az őrizetbe vettek közt van Mehbúba Mufti, az állam korábbi főminisztere is. Ugyanekkor a hatóságok az állam több részén kijárási tilalmat vezettek be, valamint korlátozták a távközlési szolgáltatásokat is. A rendelkezéseket Újdelhi állítólagos terrorista fenyegetésekkel indokolta.

Dzsammu és Kasmír korábbi jogállása lehetővé tette, hogy az államnak saját alkotmánya és nemzeti zászlaja legyen, saját törvényeket alkosson, illetve nagyobb fokú önállóságot élvezzen, kivéve a külügyek intézését, a védelmi politikát és a tájékoztatást. Emellett minden szövetségi törvényt – kivéve az említett területeket érintő jogszabályokat – meg kellett szavaztatni a helyi parlamenttel is.

A vitatott hovatartozású, himalájai Kasmíron három ország, India, Pakisztán és – kisebb részben – Kína osztozik. India és Pakisztán 1947-es függetlenné válása után háború robbant ki Kasmír birtoklásáért, ez még 1948-ban is tartott. A felek végül tűzszünetben állapodtak meg. Újdelhi akkor azt ígérte, hogy az ellenőrzése alatt álló területen az ENSZ által felügyelt népszavazást tart Kasmír önrendelkezési jogáról, de ez nem történt meg.

(MTI)