Külföld :: 2019. október 29. 18:06 ::

Lemondott a libanoni kormányfő

Rövid televíziós beszédében Szaad Haríri közölte, hogy a válság megoldása érdekében tett kísérlete elérte a holtpontot, és a béke és a gazdasági biztonság megőrzésére szólította fel honfitársait. Lemondásának hírét örömujjongással fogadta a közvetítést élőben hallgató tömeg.

A szunnita politikus azután tette meg bejelentését, hogy a Hezbollah és az Amal libanoni síita milícia tagjai tüntetőkkel csaptak össze kedden Bejrútban, és lerombolták a kormányellenes tüntetők sátrait.

A milicisták a Hezbollah vezetőjét, Haszan Naszrallahot és a parlament elnökét, Nabih Berrit éltették, és egy úttorlasznál lerombolták a tüntetők több sátrát. A bejrúti autópályahídon a rendőröknek kellett egy rövid időre közbelépniük, hogy leállítsák a tiltakozók és a Hezbollah-pártiak közötti összetűzéseket.

Kora délután a rohamrendőrség sem tudta megakadályozni, hogy a Hezbollah tábora megostromolja a főváros központjában lévő Mártírok terét, a tüntetők fő gyülekezési helyét. A Hezbollah-pártiak az összecsapásról tudósító újságírókra is botokkal támadtak, elvették a kameráikat. Egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg.

A polgárháború (1975-1990) vége óta tapasztalt legsúlyosabb gazdasági válságban a megszorítások és a korrupció ellen már tizenharmadik napja tüntetnek az arab országban. A tiltakozók – akik számára az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy a kormány adót akart kivetni a Whatsappon keresztül indított hívásokra – nem kímélik a korábban érinthetetlennek tartott vezetőket, köztük a Hezbollah fejét sem.

A polgári engedetlenségi mozgalom annak ellenére folytatódik, hogy a kormány visszavonta tervét, és reformintézkedéseket – korrupcióellenes lépéseket, újabb adók nélküli költségvetést, a közszolgáltatások javítására privatizációs programokat és a legrászorultabbak számára segélyprogramot – jelentett be, illetve több miniszter is lemondott.

Michel Aun államfő október 24-én kormányátalakítást jelentett be, ami végül a kabineten belüli megosztottság miatt nem valósult meg. Elutasította a kormány lemondását az Irán-barát Hezbollah befolyásos vezetője, Naszrallah is. Sajtóértesülések szerint több nyugati állam, közöttük Franciaország és Washington is arra kérte Szaad Harírit, hogy a stabilitás érdekében maradjon a kormány élén.

(MTI)