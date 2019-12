A Szamdzsijon (Samjiyon) nevű település Kim Dzsong Un régi álma volt. Egy fényűző szocialista utópia, amely több mint 4000 családnak biztosít lakhatást és kikapcsolódást, a városban ugyanis stadion, bevásárlóközpontok és sípályák is találhatók.

A The Guardian azt írja , a várost hosszú évek alatt építették fel az észak-koreai munkások, de állítólag kiskorúak is besegítettek. Ennek oka az volt, hogy az országot számos nemzetközi szankció sújtja, amely a munkaerőre és az építőanyagra is hatással volt.