Külföld :: 2019. december 23. 07:48 ::

Fegyveresek támadtak meg egy katonai egységet Venezuelában

Egy szélsőséges ellenzéki fegyveres csoport megtámadott egy katonai egységet Venezuela déli részén vasárnap, az összecsapásban egy katonatiszt életét vesztette – közölte a latin-amerikai ország védelmi minisztere.

Vladimir Padrino Twitter-bejegyzésében azt írta: a Brazíliával közös déli határnál az ellenzék szélsőséges fegyveresei a támadás során fegyvereket zsákmányoltak, de akciójuk végül nem járt sikerrel, néhányukat foglyul ejtették, a fegyvereket pedig a hadsereg visszaszerezte tőlük. A miniszter nem részletezte, miként zajlott a támadás. Arról sem közölt pontos információt, hogy milyen ellenzéki csoportról van szó.

Noha az önmagát januárban Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánító Juan Guaidó ellenzéki vezetőt mintegy ötven ország elismerte Venezuela ideiglenes elnökének, köztük az elsők között az Egyesült Államok és Brazília is, más országok – például Oroszország és Kína – továbbra is Nicolás Madurót tartják a latin-amerikai állam törvényes vezetőjének, és a Venezuelában jelentős hatalmi tényezőt formáló hadsereg hivatalosan továbbra is mellette áll.

Venezuela évek óta súlyos gazdasági és politikai válsággal küzd. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező ország gazdasága gyakorlatilag összeomlott. Tavaly súlyos, több száz emberéletet követelő tömegtüntetések kezdődtek. Maduro az ellenzéki többségű parlamentet gyakorlatilag minden hatalmától megfosztotta.

(MTI)