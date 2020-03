Külföld :: 2020. március 1. 15:01 ::

Török humor: Ankara nem kérte arra a szíriai menekülteket, hogy hagyják el az országot

Reklám





Törökország nem kérte arra a szíriai menekülteket, hogy hagyják el az országot - húzta alá Fahrettin Altun, a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója vasárnap közzétett Twitter-bejegyzéseiben, két nappal azt követően, hogy Ankara közölte, már nem tudja feltartóztatni a migránsokat, és megnyitja előttük a török határt Európa felé.

Altun később úgy fogalmazott: "ha maradni akarnak, maradhatnak, ha menni akarnak, elmehetnek". "Csak annyiban változtattunk menekültpolitikánkon, hogy nem akadályozzuk távozásukat" - húzta alá.

Rámutatott: a török források és az állomány korlátozott voltát figyelembe véve, ahelyett, hogy próbálnák visszatartani az Európába vágyó migránsokat, inkább felkészülnek annak lehetőségére, hogy a harcok dúlta szíriai Idlíb tartományból még több menekült érkezik. Ezután döntött úgy némely migráns, hogy elhagyja Törökországot - tette hozzá.

Altun arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi néhány napban 80 ezer 888 menekült lépett ki Törökországból Európa irányába, és ez a szám a következő napokban még növekedhet.

Törökország továbbra is fenntartja a szíriaiak számára az úgynevezett "átmeneti védelmi státuszt" - hangsúlyozta. Altun ugyanakkor sürgette a nemzetközi közösségét, Ankara szövetségeseit, kiemelten az Európai Uniót, hogy osztozva a teherben, ne hagyja egyedül Törökországot, hanem segítsen a több milliónyi menekült ellátásában, egy esetleges újabb migránshullám elleni felkészülésben és egy humanitárius katasztrófa megelőzésére tett erőfeszítéseiben Idlíb tartományban.

"Elfogyott a türelmünk a be nem tartott ígéretek és az elmaradó támogatás miatt" - nyomatékosította a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója.

Az NTV török hírtelevízió vasárnap a török-görög határ mellől arról számolt be, hogy továbbra is tömegek érkeznek Edirne város térségébe gyalog vagy éppen buszokkal a környék falvaiból, Isztambulból, valamint Törökország belső területeiről. Az NTV felvételein az volt látható, hogy a migránscsoportok többségében fiatal férfiakból állnak, de vannak közöttük családok, így nők és kisgyerekek is. Azok a migránsok, akik már péntek óta a határsávban tartózkodnak az átkelés lehetőségére várva, tüzeket gyújtottak, hogy ne hűljenek ki az éjszakai és a hajnali hidegekben.

Az Anadolu török állami hírügynökség beszámolója szerint az Égei-tengernél, a nyugat-törökországi Canakkale tartomány Ayvacik körzeténél mintegy 30 migránst mentett ki a vízből a török parti őrség, amikor gumicsónakjuk a parttól véletlenül pont 100 méterre lyukadt ki a görög Leszbosz szigetére vezető úton.

Az utóbbi napokban a görög határőrség és a készenléti rendőrség könnygázt, valamint villanógránátokat is bevetett a Törökország és Görögország közötti pazarkulei és kasztanieszi határátkelőnél gyülekező afgán, szíriai, iraki és pakisztáni csoportok feloszlatására. Az emberek válaszul kövekkel dobálták a görög biztonsági erők egységeit.

Az ENSZ jelentése szerint szombat estére már mintegy 13 ezer ember torlódott össze a görög-török határon. A görög védelmi miniszter helyettese a Szkai görög hírtelevíziónak elmondta: szombat éjjel a hatóságok 9600 olyan bevándorlót tartóztattak fel, akik törvénytelenül próbáltak meg belépni görög területre a 200 kilométer hosszú görög-török határ mentén, ahol az ankarai bejelentést követően megerősítették a határőrizetet. A görög rendőrség közlése szerint vasárnap reggel több mint 500 illegális bevándorló érte el a görögországi Leszbosz, Híosz és Számosz szigeteket az Égei-tengeren keresztül.

(MTI nyomán)

Kapcsolódó: