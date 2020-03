Külföld :: 2020. március 17. 14:01 ::

Kínában a külföldről behozott esetek száma állítólag meghaladja a napi belföldi fertőzésekét

A külföldről behozott esetek száma jelentősen meghaladja a napi belföldi fertőzésekét Kínában a helyi egészségügyi hatóságok keddi jelentése szerint, ami az új típusú koronavírus-járvány ismételt felerősödésével kapcsolatos aggodalmakat ébreszt.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság hétfő éjfélig újabb 21 fertőzöttről számolt be, közülük azonban már csupán egyetlen olyan beteg volt, aki belföldön fertőződött meg. Őt a közép-kínai Vuhanban diagnosztizálták, ahonnan a vírus tavaly év végén terjedni kezdett. A napi új esetek száma ezzel enyhén emelkedett a hétfőn jelentett 16-ról.

A külföldről bejövő fertőzöttek száma már negyedik napja meghaladja a belföldi esetekét. Eddig összesen 143 külföldről beutazó embert diagnosztizáltak Kínában a vírusfertőzéssel.

A kínai bevándorlási hivatal által közzétett adatok szerint azóta, hogy az Egészségügyi Világszervezet a múlt héten pandémiává nyilvánította az új koronavírus-járványt, naponta mintegy 120 ezren lépnek be Kínába. A CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna szerint számos kínai állampolgár utazik vissza Kínába a járvány által súlyosan érintett országokból, miután a kínai egészségügyi hatóságok szintén a múlt héten jelentették be, hogy Kína túl van a járvány nehezén. A bevándorlási hivatal közlése szerint a múlt hét óta nemzetközi repülőjáratokon Kínába utazók mintegy 90 százaléka kínai állampolgár. A The Paper sanghaji székhelyű lap internetes oldalán megjelent cikk szerint a hétfőig Pekingben regisztrált, külföldről beérkező 31 fertőzött mindegyike kínai állampolgár.

A külföldről behozott fertőzés terjedésének megfékezésére számos óvintézkedést vezettek be, melyeknek megszegőit büntetésben részesíthetik - a Global Times kínai pártlap jelentése szerint azokat, akik fontos információt hallgatnak el, a társadalmi kreditrendszeren keresztül büntethetik. A Pekingi Nemzetközi Repülőtéren elkülönítettek egy részt a nemzetközi járatoknak, a beérkező utasokat pedig egészségügyi vizsgálatnak vetik alá.

Hétfő óta a kínai fővárosba érkezők számára az indulási helytől függetlenül kötelezővé tették a 14 napos karantént, melyet a kormányzat által kijelölt szálláson kell eltölteniük az érintetteknek, ráadásul saját költségen. A kínai hatóságok egyúttal arra szólították fel a lakosságot, hogy lehetőség szerint az elkövetkező időszakban ne utazzanak külföldre, különösképpen kerüljék a járvány által súlyosan érintett országokat.

(MTI)