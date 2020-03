Külföld :: 2020. március 19. 20:10 ::

Trump: létezik néhány alkalmazható terápia a vírusfertőzés kezelésére

Reklám





Létezik néhány alkalmazható terápia a vírusfertőzés kezelésére - mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban az új típusú koronavírus terjedésének megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján csütörtökön.

Az elnök a malária ellen alkalmazott generikus gyógyszert, a Hidroxiklorokint említette, leszögezve, hogy az Egyesült Államok csaknem azonnal képes hozzáférhetővé tenni a szert. Hozzáfűzte, hogy amennyiben másutt biztonságos és hatékony kezelést fejlesztenek ki a koronavírus-fertőzés ellen, az erre vonatkozó információkat azonnal hasznosítják az Egyesült Államokban is - mint fogalmazott - "az amerikaiak megóvása érdekében".

Az elnök megemlítette a kaliforniai Gilead gyógyszergyártó Remdesivir nevű készítményét, amely szakemberek szerint eredményesnek látszik a koronavírus kezelésében. Közölte, hogy felkérte az amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszerfelügyeletet (FDA) a lehetséges terápiák kidolgozásának felgyorsítására.

A sajtókonferencián jelen volt Stephen Hahn, az FDA vezetője, aki egyébként onkológus és korábban a houstoni rákközpont orvosigazgatója volt, s kijelentette, hogy az FDA vizsgálja már forgalomban lévő gyógyszerek alkalmasságát esetleges más betegségek kezelésére. Kifejtette, hogy klinikai vizsgálatok lesznek a maláriaellenes gyógyszerek bevizsgálásai is annak megállapítására, hogy vajon alkalmazhatók-e az új típusú koronavírus ellen is. Hangsúlyozta, hogy csakis biztonságos készítmények kerülhetnek forgalomba. Hahn hangsúlyozta azt is, hogy legalább 12 hónapra lesz szükség, míg a jelenleg klinikai bevizsgálás alatt lévő vakcina forgalomba kerülhet.

Mike Pence amerikai alelnök közölte: a kórházakban már működő lélegeztetőgépek és lélegeztető készülékek közül több tízezret tudnak átirányítani csakis koronavírusos megbetegedések kezelésére.

Deborah Birx, a kormányzati munkacsoport tagja kifejtette, hogy az elkövetkező napokban a vírusfertőzések ugrásszerű emelkedésére lehet számítani. Ennek magyarázata szerinte az, hogy egyre több vírustesztet végeznek. Mindazonáltal a járvány még nem érte el csúcspontját az Egyesült Államokban - tette hozzá. Újságírói kérdésekre válaszolva Donald Trump megismételte, hogy a kormányzat segíteni fog az új típusú koronavírus járványa miatt bajba került légitársaságoknak, hajózási vállalatoknak és valószínűleg a szállodaiparnak is. Elmondta azt is, hogy megvitatta a tokiói olimpia esetleges elhalasztásának kérdését a G7-es országcsoport vezetőivel, de döntés egyelőre nem született.

Az amerikai elnök jelezte: "megfelelő időben" fellép az olajpiacon, s részt vesz az olajpiac nemzetközi vitáiban. Megjegyezte, hogy az alacsony olajárakat az amerikai fogyasztók örömmel fogadják. Közben a sajtókonferencia ideje alatt jelentette be Dan Brouillette energetikai miniszter, hogy 60-90 napon belül újabb nagyarányú nyersolajvásárlásra kerül sor annak érdekében, hogy feltöltsék a stratégiai olajtartalékot.

(MTI)