Az oroszok a telefonok geolokációs adatai alapján mindenkiről szeretnék tudni, hogy találkozott-e fertőzöttel

Öt napot adott hétfőn Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök a távközlési minisztériumnak egy olyan rendszer kialakítására, amely lehetővé teszi a koronavírus-fertőzött személyek nyomon követését.

A mobilszolgáltatók geolokációs adataira épülő új rendszer felhasználóit értesítik majd, ha fertőzött személlyel léptek kontaktusba, és emiatt karanténba kell vonulniuk. Ugyanez az információ eljut a járvány elleni harcot koordináló regionális központokba is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak válaszolva azt mondta, hogy a rendszer nem sérti az állampolgárok jogait.

Az orosz sajtó egyébként az elmúlt napokban többször is sikertörténetként emlegette, hogy 1960 elején 19 nap alatt sikerült felszámolni egy feketehimlő-járványt, amelyet egy festőművész hurcolt be Moszkvába Indiából. A KGB és a rendőrség akkor a teljes kapcsolati láncot felgöngyölítve, 9342 embert gyűjtött karanténba a Botkin kórházban. 45 beteget találtak, akik közül csak hármat nem sikerült megmenteni. Igaz, annak a kórnak akkor már megvolt a vakcinája. Az orosz fővárosban és régiójában egy példátlan akció keretében 9,5 millió embert oltottak be vele egyetlen hét leforgása alatt.

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy egyik repülőgépe 25,5 millió védőmaszkkal tért vissza Kínából. Az ipari és kereskedelmi tárca szerint a védőeszközöket az oroszországi régiókba küldik szét az idősek élelmiszerellátásában szerepet vállaló önkéntesek, valamint a vámhatósági és a belügyminisztériumi alkalmazottak számára.

Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap bejelentette, hogy a varróüzemekben többször felhasználható szájmaszkokat kezdtek el gyártani.

Az orosz katonai tárca hétfőn arról is beszámolt, hogy egy tizedik segélyszállító gépet is elindított a Covid-19-járvány által leginkább sújtott Olaszországba. Peszkov ezzel kapcsolatban újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy Moszkva humanitárius megfontolásból cselekszik, és nem szabta a segítségnyújtás feltételéül az ellene bevezetett szankciók feloldását.

Az orosz kormány, amely korábban megtiltotta az összes külföldi állampolgár beutazását, elrendelte, hogy a délkelet-ukrajnai szakadár területek lakóinak esetében kivételt kell tenni. Kijev, a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására hivatkozva, felfüggesztette a személy- és járműforgalmat a Donyec-medencei frontvonal mentén lévő ellenőrzési pontokon.

A kormány egyébként március 20-tól tíz napig megtiltotta a gabonaneműek kivitelét.

(MTI)