Külföld, Koronavírus :: 2020. április 29. 07:34 ::

A horvát szülők 80 százaléka nem küldi iskolába gyermekét az újranyitás után

A horvát szülők 80 százaléka nem küldi iskolába gyermekét május 11-től - írta a Jutarnji List című horvát napilap, miután a kormány bejelentette, hogy az említett időpontban az óvodák és az alsó tagozatos általános iskolák is megkezdhetik működésüket.

Zágráb három lépésben, fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon. Hétfőn reggel kinyitottak az üzletek, és elindult a városi közösségi közlekedés. Május 4-től kinyithatnak a fodrász- és kozmetikai szalonok, 11-től pedig a bevásárlóközpontok, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai.

A kormány a szülőkre bízta, hogy engedik-e a gyerekeiket iskolába, vagy a tanévet távoktatás formájában kívánják folytatni és befejezni. Az iskolák által pénteken kiküldött kérdőívekre a szülők mindössze 20 százaléka válaszolt úgy, hogy engedné gyermekét iskolába járni.

Az iskolaigazgatók és a tanárok szerint is túl korai az időpont. Úgy vélték: nincs elég idő a felkészülésre, és számos kérdésre sem kaptak választ. Ezek között említették például, hogy a kisebb tantermekben hogyan tartassák be társadalmi távolságtartás szabályait, hogyan akadályozzák meg, hogy a gyerekek közvetlen érintkezésbe kerüljenek egymással, hogyan biztosítsák a megfelelő higiéniai feltételeket, valamint a tanítók hogyan oldják meg, hogy egyidejűleg az online oktatással is foglalkozzanak. Zágrábban külön probléma, hogy a március 22-i földrengésben több iskola épülete is megsérült, ezért most nem biztonságosak.

Blazenka Divjak oktatási miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: egyelőre még várják a járványügyi szakemberek útmutatásait. Hozzátette: amennyiben nem lesznek adottak a feltételek, kérni fogja az iskolakezdés elhalasztását május 18-ra vagy egy másik időpontra.

Az elmúlt napokban Horvátországban és Szlovéniában is tovább lassult a járvány terjedése.

A legfrissebb adatok szerint Horvátországban 24 óra alatt 8-cal - eggyel kevesebbel, mint egy nappal korábban -, 2047-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, ami az egyik legalacsonyabb napi növekmény március közepe óta. Az elmúlt napban történt négy halálesettel 63-ra nőtt a halálos áldozatok száma, ami 15 elhunytat jelent egymillió főre vetítve. Az első fertőzés két hónappal ezelőtti megjelenése óta 1232 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 21 beteg van lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 33 577 koronavírus-tesztet végeztek.

A szomszédos Szlovéniában egy nap alatt 6-tal - ugyanannyival, mint egy nappal korábban -, 1408-ra emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. Ennél alacsonyabb esetszámot - ötöt - csak április 19-én jegyeztek. Az elmúlt 24 órában három személy hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 86-ra nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 50 290 koronavírus-tesztet végeztek, és a diagnosztizált betegek közül 24-et ápolnak intenzív osztályon.

Ljubljana a múlt hét elején indult átfogó szerológiai vizsgálat eredményéhez köti a járvány megfékezésére elfogadott korlátozások további enyhítését, leghamarabb május 12. után.

(MTI)