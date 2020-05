Külföld, Koronavírus :: 2020. május 2. 07:49 ::

Kezdik a korlátozások lazítását több afrikai országban

Szigorú biztonsági intézkedések mellett péntektől mintegy másfél millió ember újra munkába állhatott a Dél-afrikai Köztársaságban, elsősorban az építőipari, a textilipari és a karbantartási szektorokban. A koronavírus-járvány elleni korlátozások túlnyomó többsége azonban továbbra is hatályban marad a fertőzések által legsúlyosabban érintett afrikai országban.

Több mint 5600 igazolt fertőzöttel és mintegy száz halálesettel a Szaharától délre a Dél-afrikai Köztársaságban élőket sújtja a leginkább a vírus okozta Covid-19-betegség. Március 27-én vezettek be szigorú korlátozásokat, amelyek a hatóságok szerint eredményesek voltak a vírus terjedésének feltartóztatásában.

Az ország vezetése ezért úgy döntött, hogy péntektől a legmagasabb, 5-ös fokozatról eggyel alacsonyabb, 4-es fokozatra csökkentik a riasztási szintet. A néhány iparágra kiterjedő enyhítések a legtöbb ember életében viszont nem hoznak változást: továbbra is csak a legszükségesebb okokból lehet kimozdulni otthonról, este 8 és hajnali 5 között pedig érvényben marad a kijárási tilalom, a nyilvános helyeken pedig mindenhol továbbra is kötelező maszkot viselni. Bár az iskolák is legalább júniusig zárva maradnak, a szabadtéri sportolásra vonatkozó tilalmat feloldották a hatóságok.

Ruandában hétfőtől korlátozottan újra kinyithatnak az éttermek és a szállodák az egészségügyi előírások mellett: kötelező a szájmaszk viselése, és ügyelni kell a megfelelő távolság tartására. Az emberek mozgását továbbra is korlátozzák, és az iskolákat szeptemberig már biztos zárva tartják.

A zimbabwei hatóságok lehetővé tették, hogy hétfőtől a nagyobb vállalatok - szigorú biztonsági előírások betartása mellett - ismét működni kezdjenek. A kijárási korlátozásokat viszont újabb két hétre meghosszabbítják, és az iskolák és a piacok is zárva maradnak.

Afrikában 36 ezer koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, és több mint 1500 ember halt bele a fertőzés okozta szövődményekbe. A statisztikák szerint ezzel a kontinens a kevésbé érintett térségek közé tartozik a világon. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felhívása szerint azonban éppen azért nem lenne szabad idő előtt feloldani a korlátozásokat, hogy ezt az előnyt meg tudják tartani. Ha túl gyorsan lazítanak a biztonsági intézkedéseken, akkor a fertőzések ugrásszerű emelkedéséhez vezethet - intett a WHO.

