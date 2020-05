Külföld :: 2020. május 22. 09:22 ::

Próbálnak a sarkukra állni Abbászék: nem engedtek be Hebronba egy izraeli határőrcsapatot

Reklám





A Palesztin Hatóság megszüntette a "biztonsági" együttműködést az izraeli "védelmi" alakulatokkal, nem engedtek be palesztin területre, a ciszjordániai Hebronba egy izraeli határőrcsapatot - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja, a ynet pénteken.

A ynet honlapján a csütörtöki incidensről videót tettek közzé, amelyben a PH fegyveresei visszafordítanak egy izraeli katonai terepjárót Hebron határában, mert túlhaladt a számára előre egyeztetett műveleti területen.

Hasonló esetek a múltban is előfordultak, de a Palesztin Hatóság ezúttal feltöltötte hivatalos Twitter-fiókjára az erről beszámoló felvételt, ami a ynet szerint az együttműködés megszüntetésének "aggasztó" jele.

Mohammed Staje palesztin miniszterelnök csütörtökön találkozott a palesztin biztonsági erők vezetőivel Rámalláhban, hogy megvitassák az Izraellel folyó koordináció lezárásának konkrét lépéseit.

"Ciszjordánia bármely részének izraeli annektálása egzisztenciális fenyegetést jelent a palesztin nemzetállam számára, és véget vet a kétállamos megoldásnak" - jelentette ki Staje.

Staje azzal vádolta Izraelt, hogy megsértette a nemzetközi jogot és a palesztinokkal aláírt összes megállapodást, ezért ezentúl nem tartják be ezeket a megállapodásokat.

A Háárec című újság beszámolója szerint a palesztin biztonsági erők elhagyták az 1993-as oslói egyezményben izraeli biztonsági felügyelet alá került területeket, és visszavonultak a kizárólagos palesztin civil és biztonsági ellenőrzés alatti részekre, ami főként Ciszjordánia palesztinok lakta településeit jelenti.

Mahmúd Abbász korábban évek óta fenyegetőzött a biztonsági együttműködés felszámolásával, de a The Times of Israel című angol nyelvű honlap szerint ezúttal, úgy tűnik, valóra is váltja ígéreteit.

Izrael az új kormány koalíciós megállapodása szerint július 1. után fennhatósága alá vonhat több mint 130 ciszjordániai zsidó telepet főként az oslói megállapodás kizárólagos izraeli civil és biztonsági felügyelete alatt álló részeken, valamint a Jordán folyó völgyét az Egyesült Államok közel-keleti "béketerve" alapján. Ez volt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök legutóbbi választási kampányának központi ígérete, miután Donald Trump amerikai elnök januárban előterjesztett "béketerve" "megengedte" a szóban forgó területek Izraelhez csatolását.

(MTI nyomán)