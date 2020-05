Külföld :: 2020. május 31. 14:57 ::

Állítólagos kínai karikatúra: elmosódott Dávid-csillag a jenki kaszás gyilokszerén

Kína párizsi nagykövetségének Twitterére kitettek egy karikatúrát, amely a következő jeleníti meg: Amerika, a kaszás, gyilokszerszámát a jobb vállára téve lépeget egy szállodafolyosónak is tekinthető úton. A folyosóra egy-egy országot, illetve egy országrészt jelképező ajtók nyílnak: Irak, Líbia, Szíria, Ukrajna, Venezuela és Hong Kong. Izrael és a franciaországi zsidó szervezetek azonnal antiszemitizmust kiáltottak, míg a kínai nagykövetség máris magyarázkodik – írja az izraeli Má’áriv című újság.

Kína párizsi nagykövetségének Twitterére néhány nappal ezelőtt kitett karikatúrán a halál angyala, más szóval, a kaszás mindenhová bekopog, s miután távozik, a nyitott ajtón keresztül kiontott vér tódul a folyosóra. A karikatúrán az utolsó ajtó még csukva van, az ajtó alól még folyik kifelé a vér, a jenki kaszás egyelőre még csak bekopogtat, ám a jobb vállán nyugvó kaszája pengéjéről már csöpög a vér.



Az ominózus kínai karikatúra (fotó: Twitter)

A párizsi kínai nagykövetség Twitterére kitett karikatúra francia címe a következő: Qui est le prochain? Azaz, „Ki (lesz) a következő?” Érdekes módon Washington nem is tiltakozott a kínai karikatúra miatt, de annál inkább a zsidók, miután a halál angyala kaszája pengéjének közepén halványan, elmosódottan felfedezték a Dávid-csillagot. Ami pedig azt jelenti, hogy karikatúra alkotója szerint ahová az Egyesült Államok Izraellel karöltve beteszi a lábát, ott vér folyik. Most pedig Hongkong került a fegyverbarátok célkeresztjébe – üzeni a karikaturista.

Izrael és franciaországi zsidó szervezetek a karikatúra megjelenése után azonnal tiltakoztak, és követelték az „antiszemita karikatúra” azonnali eltávolítását. A párizsi kínai nagykövet erre azonnal visszavonulót fújt, s eltávolította a több tekintetben is valóságábrázoló alkotást.

Hogy van-e igazság a karikaturista üzenetében, annak megállapítása helyett mi csak kérdezünk? Csak a karikatúrán megjelenített egyik országgal kapcsolatban teszünk föl megválaszolandó kérdéseket. Hangsúlyozzuk: csak kérdezünk: ki rohanta le 2003-ban, hadüzenet nélkül Szaddám Huszejn Irakját, az ENSZ egyik tagállamát a tömegpusztító fegyverek birtoklásának casus bellijével? Milyen mennyiségű és típusú tömegpusztító fegyvert találtak és semmisítettek meg a megszálló csapatok? Ki működtette Bagdad mellett az Ábu Grájb nevű kínzó- és haláltábort? (Utóbbi helyen amerikai katonaribancok halálra kínzott irakiak tetemeivel szelfiztek - H. J.) Ki volt 2003 körül Izrael egyetlen potenciális katonai ellenlábasa, a palesztinok küzdelmének támogatója a Közel-Keleten?

Kína párizsi nagykövetsége velünk ellentétben a zsidó tiltakozásokra válaszul nem kérdezett, hanem gyorsan eltüntette Twitteréről a karikatúrát. „Valaki föltörte a Twitterünket, s elhelyezte oda ezt a karikatúrát”, mentegetőzött a kínai nagykövetség szóvivője. Csakhogy a zsidó szervezetek nem hittek a kínai követségnek, s továbbra is határozottan állítják: „Az antiszemita karikatúrát igenis a nagykövetség tette ki, amit bizonyít az is, hogy azt maga a külképviselet is tetszikelte.” A zsidók úgy értelmezik a karikatúrát, hogy a kínai nagykövetség azt is akarta üzenni: Amerika és Izrael most Hongkongban szítja a kedélyeket és a tüntetéseket.

