Külföld, Videók :: 2020. június 16. 16:03 ::

Szabad még fojtófogást használni Franciaországban - de csak kedvesen és óvatosan

A rendőri tiltakozások miatt egyelőre nem tiltják be Franciaországban az előállításokkor az úgynevezett fojtófogást, amely George Floyd halálát is okozhatta. A rendőrség továbbra is alkalmazhatja addig, amíg másfajta technikát nem határoznak meg a szakemberek - közölte kedden a francia országos rendőrkapitányság.



Kaptak egy kis könnygázt a rasszistázók Párizsban - azt még nem tiltották be (fotó: AP)

Az elmúlt hetek amerikai és franciaországi tiltakozásain kifogásolt módszer "továbbra is használható mértékkel és óvatosan" - írta Frédéric Veaux, az országos rendőrség igazgatója a rendőrökhöz intézett feljegyzésében. A rendőri vezető ugyanakkor jelezte, hogy egy munkacsoportot állít fel szerdán, amely szeptember 1-ig kidolgozza a fojtófogást helyettesítő technikát.

Egy előállításkor fizikai ellenállást tanúsító személlyel szemben, aki rendőröket vagy egy harmadik személyt fenyeget, továbbra is alkalmazható a fojtófogás - jelezte a rendőrkapitány.

Christophe Castaner belügyminiszter június 8-án hirdetett zéró toleranciát a "rendőri rasszizmus ellen", és a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy ezentúl nem alkalmazható az előállításokkor az úgynevezett fojtófogás, miután az azt megelőző hétvégén tízezrek tüntettek országszerte a "rendőri brutalitás" ellen.

A bejelentést követően azonban a rendőri szakszervezetek is mozgósítást szerveztek, és bilincseket a földre hajítva tüntettek a párizsi Champs Elysées sugárúton, majd a belügyminisztérium előtt, esténként pedig a párizsi Diadalív körül szirénázó rendőrautókkal tiltakoztak az ellen, hogy a kormány nem támogatja eléggé a rendőri szerveket.

A fojtófogás alternatívájaként Laurent Nunez belügyi államtitkár múlt héten felvetette a Taser elektromos sokkolót, amelyet már jelenleg is használ a francia rendőrség.

"A sokkoló nagyon hasznos fegyver a kontakt nélküli előállításhoz, és védi a rendőröket. Ha megbilincseléskor ellenáll egy személy, akkor kontakt nélkül lehet cselekvésképtelenné tenni" - hangsúlyozta az államtitkár.

Az amerikai Tasert Franciaországban 2004 óta használják a rendfenntartó erők, s a belügyminisztérium 2008-ban engedélyezte a körzeti megbízottaknak is annak használatát. A rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN június eleji adatai szerint a Taser használata harminc százalékkal nőtt tavaly: 2350-ször, azaz naponta átlagosan hatszor használták.

Az amerikai tapasztalatok szerint viszonylag hatékony...

... de persze csak akkor, ha működik:

Az elektromos sokkoló általánossá tétele az elállításokkor ugyanakkor több problémába is ütközne. Használatát jelenleg nem tanítják a rendőri iskolákban, csak külön engedéllyel és képzés után használhatja az arra kijelölt rendőr vagy csendőr. Mindennek következtében nincs elegendő elektromos sokkoló ahhoz, hogy minden rendőrt felszereljenek vele: jelenleg alig 15 ezer darabbal rendelkeznek a 240 ezer rendőrt és csendőrt foglalkoztató francia rendfenntartó erők.

Jóllehet a rendőri szakszervezetek nem tiltakoznak a Taser használata ellen az előállításokkor, amely 15 évvel ezelőtt még hatalmas vitát váltott ki a francia közéletben, de szerintük évek kellenének ahhoz, hogy minden rendőrt kiképezzenek a fegyver használatára. Baloldali politikusok pedig arra is figyelmeztettek, hogy a Taser az Egyesült Államokban több száz ember halálát okozta. Tehát az is jó ürügy lehetne egy jó kis fosztogatáshoz...

(MTI nyomán)