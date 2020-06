Külföld, Koronavírus :: 2020. június 25. 16:14 ::

ENSZ-jelentés: a járvány miatt egyre többen foglalkoznak drogkereskedelemmel, és nőtt a kábítószer-fogyasztók száma is

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának csütörtökön közzétett jelentése szerint a koronavírus-járvány miatt a világban egyre többen foglalkoznak drogkereskedelemmel, és nőtt a kábítószer fogyasztók száma is.

A tanulmányban olvasható, hogy a növekvő munkanélküliség és a munkapiac szűkülő lehetőségei következtében a legszegényebbek egyre kiszolgáltatottabbá válnak a kábítószer-kereskedőkkel szemben.

A szegénység, az oktatás hiánya és a társadalmi kirekesztés továbbra is azok a fő tényezők, amelyek növelik a kábítószer fogyasztás kockázatát - hangsúlyozta Ghada Waly a hivatal igazgatója. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy, habár a járvány megszakította a hagyományos beszállítási láncokat, a kereskedők azonban új útvonalakat és ellátási módszereket találnak ki, ami fokozza a drogkereskedelmet. Ezen kívül felhalmozódtak az el nem adott kábítószerek, így fennáll a veszélye annak is, hogy a korlátozások enyhítése után azok elárasztják a világpiacot. Rámutat továbbá arra is, hogy Afganisztánban, a világ legnagyobb ópiumtermelő országában a járvány miatt bevezetett korlátozóintézkedések akadályozták az idei betakarítást, ami opiáthiányhoz vezethet világviszonylatban.

Ez azt eredményezheti, hogy a kábítószert használók könnyebben hozzáférhető szintetikus narkotikumokhoz folyamodnak, továbbá még károsabb felhasználói szokások is jelentkezhetnek, mint például a gyakoribb intravénás alkalmazás.

2018-ban a kannabisz volt a leggyakrabban használt kábítószer, a becslések szerint 192 millió ember fogyasztotta világszerte. Az opioidok azonban továbbra is a legkárosabbak, az elmúlt évtizedben az opioid fogyasztás következtében bekövetkezett halálesetek száma 71 százalékkal nőtt, nők esetében 92 a férfiak esetében 63 százalékkal.

