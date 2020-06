Külföld :: 2020. június 27. 23:10 ::

Berlinben nemcsak a fekete, de a szivárványszín életek is számítanak

Reklám





Két tüntetést tartottak szombaton Berlinben. Több mint ezer ember gyűlt össze a német főváros Tiergarten kerültében a győzelmi oszlopnál, hogy tiltakozzon a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen. A tüntetéseket az amerikai George Floyd halála indította el világszerte.

– Nyilvánvaló jobboldali struktúrák láthatók a rendőrségen belül, ami nagy probléma. Itt, Németországban is vesztették már életüket a rendőri erőszak miatt, nem csak az Egyesült Államokban. Ezért fontos ez a tüntetés – mondta egy résztvevő. (Ha a baloldali struktúra a rendőrség felszámolása vagy kiherélése, akkor egyéártelmű, hogy hol nagyobb a probléma - a szerk.)



A Nollendorfplatz különösen deviáns környék, ott ez a medve őrzi a buziboltot (fotó: Flickr)

Berlin egy másik részén a "melegekkel, leszbikusokkal és transzszexuálisokkal szembeni diszkrimináció" ellen tüntettek. A Mentsük meg a közösségünket, mentsük meg a büszkeségünket mottó alatt meghirdetett eseményen mintegy háromezren vettek részt. A tüntetők a Nollendorfplatztól vonultak az Alexanderplatzra. A menet a koronavírus-járvány miatt elmaradt hagyományos július 25-ei felvonulást is helyettesítette idén.

Párizsban a rendőrök megbélyegzése ellen tiltakoztak

Szombaton néhány száz tüntető tiltakozott a rendőrök megbélyegzése ellen a a rendőrfeleségek egyesületének felhívására a párizsi rendőrkapitányság előtt, így reagálva a Black Lives Matter mozgalomhoz kapcsolódó franciaországi demonstrációkra.

– Nem minden rendőr rasszista vagy erőszakos - mondta az egyik szónok, Aurélie Laroussie.

A George Floyd halála miatt kitört tüntetéssorozat Franciaországban is termékeny talajra talált, ahol a külvárosok arab és fekete lakóival vagy a kormány ellen tüntetőkkel – szemben gyakran lép fel keményen a rendőrség (vajon a négerek és az arabok ellen ez nem is szokott szükséges lenni? - a szerk.). A francia kormány a rendőri erőszak kordában tartását célzó változtatásokat vezetett be, betiltották például a fojtófogások alkalmazását.

A rendőrök és a rendőrszakszervezetek szerint viszont ezzel ellehetetlenítik a munkájukat. Több mint kétszáz rendőr demonstrált a kétezertizenhármas terrortámadás helyszínén, a Bataclan klubnál tiltakoztak, emlékeztetve rá, hogy volt idő, amikor a munkájukat a közvélemény is elismert.

(Euronews)