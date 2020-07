A szerecsenekről elnevezett berlini metrómegálló, a Mohrenstraße a jövőben egy olyan környékbeli utca nevét fogja viselni, ami egy orosz zeneszerzőről emlékezik meg.

A rasszizmus kérdése azt követően erősödött fel világszerte, hogy Amerikában rendőri intézkedés közben meghalt egy fekete bűnöző, George Floyd, miután egy fehér rendőr hosszú perceken át térdelt a nyakán, miközben Floyd többször is jelezte, nem kap levegőt.

A metrómegálló új neve egyébként Glinkastraße lesz, miután a közelben ezen a néven már található egy utca, amit a 19. századi orosz zeneszerző, Mihail Glinka után neveztek el. Berlin hivatalos oldala szerint egyébként azt is fontolgatják, hogy magát a Szerecsen utcát is átnevezzék, ezzel kapcsolatban már indult petíció is, ugyanakkor szeretnék, ha a helyi lakosok is részt vennének az erről szóló vitában, vagyis ha át is nevezik az utcát, az egy hosszabb folyamat eredménye lesz.