Azerbajdzsán izraeli harci eszközökkel támadja az örményeket

Tegnap légihíd jött létre az izraeli ’Uvdá katonai repülőtere és Azerbajdzsán között. IL 76-os azeri katonai szállító-repülőgépek landolnak ’Uvdában, majd néhány óra múltán izraeli fegyverutánpótlással visszatérnek Azerbajdzsánba. Izrael a többi között felderítő és úgynevezett „öngyilkos” drónokat, valamint tankelhárító rakétákat szállít az azeri hadseregnek. Az ötmilliárd dolláros izraeli-azeri fegyverszállítási szerződést még 2018 decemberében írták alá Binjámin Netanjáhu bakui látogatása idején - írja a Válláh!Hádásot hírportál és az israeldefense.co.il katonapolitikai hírportál.



A Harop izraeli „öngyilkos drón”

A Válláh!Hádásot izraeli hírportál ma közölte az Ilhám Álijev azeri elnök tanácsadójával, Hikmet Hádzsájevvel készített interjút, amelyben utóbbi bevallotta azt, amit az izraeli újságok már napok óta nyílt titokként kezelnek: a kaukázusi muszlim ország jelenleg a zsidó államtól vásárolt hadi felszereléssel is támadja Hegyi-Karabah Köztársaság területén az örmény haderőt. Amint arról mi is hírt adtunk, 2020. szeptember 28-án mostanra háborúvá fajult fegyveres konfliktus robbant ki a döntően örmény keresztények lakta, Azerbajdzsántól való elszakadása után önállóságát kikiáltó Hegyi-Karabah Köztársaság területén. A már Azerbajdzsán és Örményország területére és átcsapó, s máris több tucat polgári áldozatot is követelő mostani háborút Azerbajdzsán kezdeményezte. Baku ugyanis szeretné „felszabadítani” a muszlim országtól elszakadt, örmény keresztény többségű Hegyi-Karabahot.

Az azeri hadsereg Hegyi-Karabahban az örmények ellen beveti az Izraeltől beszerzett pilóta nélküli harci repülőket, köztük az úgynevezett „öngyilkos drónokat”, nyilatkozta Hikmet Hádzsájev, az azeri elnök tanácsadója az izraeli újságnak, majd gyorsan hozzáfűzte: „ha az örmények félnek ezektől a drónoktól, hagyjanak föl Hegyi-Karabah megszállásával”. Izrael egyelőre nem hajlandó hivatalosan állást foglalni a három nappal ezelőtt kirobbant kaukázusi háborúval kapcsolatban. A Válláh!Hádásot izraeli hírportál viszont már tegnap beszámolt róla, hogy légihíd jött létre az ’árává-völgyi ’Uvdá katonai repülőtér és Azerbajdzsán között, s ami arra enged következtetni, hogy Izrael a drónokon kívül egyéb hadi felszereléssel is ellátja a muszlim állam hadseregét.



Ilhám Alijev azeri elnök és Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök Bakuban, 2018-ban (fotó: Ámosz Ben Gérsom)

A hivatkozott hírportál úgy tudja, hogy az azeri hadsereg fegyverzetének mintegy 60 százalékát Izraeltől szerezte be. (A további 40 százalékot pedig Törökországtól – H. J.) Itt kölcsönös érdekről, egymásra utaltságról van szó, miután Izrael a kőolajszükségletének jelentős részét Azerbajdzsántól vásárolja. Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök 2018 végén hivatalos látogatásra Bakuba érkezett, s az Ilhám Alijevvel folytatott ottani megbeszélése után az azeri elnök közölte, hogy Azerbajdzsán ötmilliárd dollár értékben fegyvervásárlási szerződést írt alá a zsidó állammal.

„Nagyra értékeljük az Izraellel való együttműködést, különösképpen a biztonsági együttműködést”, jelentette ki a Válláh!Hádásotnak nyilatkozó Hikmet Hádzsijev, az azeri elnök tanácsadója, majd hozzáfűzte: „Célunk Azerbajdzsán védelmi képességének növelése, mert országunk védekezésre kényszerül. Az izraeli technológia biztosítja Azerbajdzsán számára, hogy megvédje a polgárait”.

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a minap kirobbant újabb örmény-azeri háború, pontosabban Azerbajdzsán katonai támogatása a barikád egyazon oldalára sodorta az utóbbi években – a Mavi Marmara török segélyhajó fedélzetén történt izraeli gyilkolászás miatt – egymással ellenséges Izraelt és Törökországot.

