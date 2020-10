Külföld :: 2020. október 5. 21:16 ::

Dolgoztak a vízágyúk a kirgiz fővárosban

Reklám





A kirgiz rendvédelmi szervek megkezdték hétfőn Biskek központjában a hétvégi parlamenti választások eredményét elutasító tüntetők oszlatását - könnygáz, vízágyú, gumilövedékek és villanógránátok bevetésével.

A TASZSZ orosz hírügynökség helyszíni beszámolója szerint a tiltakozó akció résztvevői ellenálltak a hatósági intézkedésnek, köveket hajigáltak a biztonságiakra.

A tüntetés hétfőn reggel kezdődött Biskek főterén, ahol a parlament és az elnöki palota is található. A megmozduláson több mint tíz párt hívei vettek részt. Ezek a pártok nem kerültek be a törvényhozásba, és most a szerintük elcsalt vasárnapi voksolás érvénytelenítését, a választások megismétlését követelik.

Azt állítják, hogy a hatóságok a választási kampány során túlhatalmukat érvényesítették és szavazatokat vásároltak. Tizenkét párt vezetője ezért levélben szólította fel a kirgiz központi választási bizottságot a voksolás érvénytelenítésére.

Késő délutánra mintegy hatezerre duzzadt a Biskek belvárosában tüntetők száma. A tiltakozókhoz csatlakoztak a parlamentbe negyedik erőként bekerült Egységes Kirgizisztán (Butun Kirgizstan) párt hívei, illetve népszerű politikusok, énekesek, zenészek és színészek is.

A tiltakozók Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnök lemondását követelték. "Az elnök tisztességes választásokat ígért. Nem tartotta meg a szavát" - hangoztatta Riskeldi Mombekov, az Ata Meken ellenzéki párt jelöltje.

Egy másik ellenzéki politikus felszólította a tüntetések résztvevőit, hogy harmincezer embert összegyűjtve a megmozdulásokra, békésen buktassák meg a kormányt.

A hivatalos eredmények szerint főleg Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnökhöz közel álló pártok kerültek be a parlamentbe. Az újonnan alapított Egység (Birimdik) nevű szocialista párt nyert a vasárnapi voksoláson a szavazatok közel 25 százalékával, amelyet szorosan követ a szintén újonnan szervezett, liberális Hazám, Kirgizisztán (Mekenim Kirgizstan) követ. Az Egység 46, a Hazám, Kirgizisztán 45 képviselői helyre számíthat a 120 fős törvényhozásban.

Az előbbi pártot Szooronbaj Dzsejenbekov fivére, Aszilbek Dzsejenbekov vezeti, míg az utóbbi az elnökhöz szorosan kötődő Matraimov-családdal áll kapcsolatban.

A 7 százalékos bejutási küszöböt még három másik pártnak sikerült megugrania. (Korábban két kisebb párt bejutásáról szóltak a hírek.) A politikai középen elhelyezkedő, de szintén kormányhű Kirgizsztán az első közlések szerint 16 mandátumot, az ellenzéki Egységes Kirgizisztán 13 mandátumot szerzett. A legfrissebb híradások szerint azonban az ellenzéki Hazafi (Mekencsil) pártnak is sikerült egy hajszállal átlépnia a bejutási küszöböt. A mandátumok kiosztása így még változni fog.

A 3,5 millió kirgizisztáni választópolgár 56 százaléka járult az urnák elé.

Az 1991-ben függetlenné vált Kirgizisztánban az első két, szabadon választott elnöknek tömeges tiltakozó megmozdulások hatására kellett távoznia a hatalomból. Az első "békés" kormányváltásra 2017-ig kellett várni, amikor a jelenlegi elnök, a 2023-ig hivatalban lévő Szooronbaj Dzsejenbekov váltotta az azóta korrupciós vádakkal börtönbüntetésre ítélt Almazbek Atambajevet.

(MTI)

Korábban írtuk: Egy demokratikus szigeten is lehet súlyos ügy a szavazatvásárlás