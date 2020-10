Külföld :: 2020. október 6. 08:16 ::

Trump már a második elnökjelölti vitára készül

Donald Trump amerikai republikánus elnök alig hogy elhagyta a kórházat, máris tervezi a második elnökjelölti vitáját kihívójával, Joe Biden demokrata párti elnökjelölttel - tudatta Tim Murtaugh, Trump újraválasztási kampányának kommunikációs igazgatója a Fox televízióban hétfőn este.

A második elnökjelölti vitát október 15-re tervezték, és a floridai Miamiban tartanák meg.

Murtaugh fél órával azután nyilatkozott, hogy Donald Trump elhagyta a Walter Reed katonai kórházat és visszatért a Fehér Házba, majd közzétett egy másfél perces videót a Twitteren. Ebben az elnök azt tanácsolta az amerikaiaknak, hogy legyenek óvatosak, de "mozduljanak ki", ne féljenek a Covidtól. Megismételte korábbi álláspontját: nem szabad megengedni, hogy a vírus uralja az életünket, ő is így tett, bár tudta, hogy ennek megvoltak a kockázatai. "De már jól vagyok. Talán immunis is, nem tudom" - mondta.

Joe Biden azonnal reagált Trump videójára. Mint fogalmazott: azt a mondatot, hogy "ne hagyjuk, hogy a vírus uralja az életünket" talán annak a 205 ezer családnak kellene mondania, amely elvesztette szeretteit a járványban. Az NBC televízió riporterének nyilatkozva Biden hangsúlyozta: azt remélte, hogy Trump levonja a konzekvenciát "abból, amit átélt" és a helyes leckét adja tovább az amerikaiaknak, nevezetesen, hogy hordjanak szájmaszkot.

Biden egyébként - mielőtt floridai kampányútjára indult - Delaware-ban újságíróknak azt hangoztatta, hogy nincsenek ellenvetései az újabb elnökjelölti vitával kapcsolatban. "Ha a tudósok azt mondják, hogy a vita biztonságosan megrendezhető, és lesz lehetőség a szükséges távolság betartására a résztvevők között, akkor részemről rendben van" - fogalmazott.

A két alelnökjelölt, a republikánus Mike Pence jelenlegi alelnök és Kamala Harris, a demokraták alelnökjelöltje szerdán tartja első és egyetlen vitáját Utah állam fővárosában, Salt Lake Cityben. Mind Pence, mind Harris vírustesztjei eddig negatívak voltak.

Trump maszkban hagyta el a katonai kórházat, de anélkül lépett be a Fehér Házba

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kora este elhagyta a Walter Reed katonai kórházat - jelentette a Fehér Ház és az amerikai média. Távozásakor maszkot viselt, ám beléptekor a Fehér Házba már nem, ahol - természetesen - többen is várták.

A fő amerikai televíziós csatornák élőben közvetítették, ahogyan Trump az előre jelzett időpontban, helyi idő szerint 18 óra 30 perckor az elnöki helikopterbe szállva távozik a bethesdai kórházból, ahová péntek este vitték be, miután koronavírustesztje pozitív lett és be is lázasodott.

Kilépve a kórházból köszöntötte a kapunál összegyűlt híveit, valamint az újságírókat. "Nagyon köszönök mindenkinek mindent" - mondta. Később a Twitteren arról írt, hogy hamarosan folytatja újraválasztási kampányát.

Hétfőn délután az elnököt kezelő orvoscsoport sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Trump jól van, bár továbbra is gyógyszereket kap - a többi közt az ötödik adag Remdesivirt kedden -, de ezek nem igényelnek kórházi kezelést.

Az Egyesült Államok több városában, így New Yorkban vagy a szövetségi fővárosban, Washingtonban is rokonszenv-tüntetéseket, meneteket és autós felvonulásokat tartottak Trump mellett.

Hétfőn este a first lady, Melania Trump - aki szintén elkapta a koronavírust - a Twitteren tudatta, hogy jól van, otthon pihen.

(MTI)