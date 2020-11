Külföld :: 2020. november 12. 08:11 ::

Japán, Dél-Korea és Ausztrália vezetője is beszélt Bidennel

A csendes-óceáni térségben az Egyesült Államok legszorosabb szövetségeseinek számító Japán, Dél-Korea és Ausztrália vezetőivel beszélt telefonon washingtoni idő szerint szerda este Joe Biden amerikai demokrata párti elnökjelölt, aki a szavazatok túlnyomó többségének összesítése alapján vezet az elnökválasztáson.

Szuga Josihide japán kormányfő, Mun Dzse In dél-koreai elnök és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök megerősítette, hogy szoros szövetségre törekednek az Egyesült Államokkal a többi között a klímaváltozás elleni küzdelemben, valamint a regionális biztonsági együttműködés terén.

Donald Trump hivatalban lévő, republikánus párti amerikai elnök kormánya szintén nagy figyelmet szentel annak, hogy Kína érdekérvényesítő képessége jelentősen megnőtt a térségben, ám a jelenlegi elnök országa szövetségeseivel is többször tengelyt akasztott a védelmi kiadások fedezése, a külkereskedelem és a környezetvédelem terén.

Biden irodája tudatta, hogy az összes vezető támogatásáról biztosította a kétoldalú kapcsolatok megerősítését a koronavírus-járvány és a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében.

"Biden megválasztott elnök kifejezte, hogy támogatja a japán-amerikai szövetség megerősítését az indiai- és csendes-óceáni térség szabadsága jegyében" - tudatta Szuga újságírókkal Tokióban.

Mun Dzse In szóvivője Szöulban úgy nyilatkozott, hogy Biden megerősítette, hogy Washington megvédi Dél-Koreát, amelyet az indiai- és csendes-óceáni regionális biztonság "sarokkövének" nevezett. Mun szoros együttműködésre és a Koreai-félsziget nukleárisfegyver-mentesítésére kérte Bident, amiben az amerikai politikus együttműködést ígért. Trump - első hivatalban lévő amerikai elnökként - többször találkozott is az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsong Unnal, meg is állapodtak, atomfegyverektől mentessé kellene tenni a Koreai-félszigetet, de a tárgyalások később holtpontra jutottak.

Mun és Szuga is tudatta, hogy abban állapodtak meg Bidennel, hogy beiktatása után nem sokkal csúcstalálkozót tartanak.

Nem sokkal korábban Biden azt is bejelentette, hogy Ron Klain lesz a kabinetfőnöke. Klain veterán a washingtoni politikai életben. Barack Obama első elnöki ciklusa idején már volt Biden kaninetfőnöke, ugyanebben a pozícióban dolgozott Bill Clinton alelnöke, Al Gore mellett is. Joe Bident az 1987-es elnökválasztási kampánya óta ismeri és segíti munkáját. Mostani kampányának is kulcsfigurája volt. Klainre hárul majd a koronavírus-járvány elleni intézkedések koordinálása és végrehajtásának oroszlánrésze. Kabinetfőnökként annak idején ő felelt az ebola elleni küzdelemért, valamint a 2009-es pénzügyi válság miatt kidolgozott gazdasági csomag kidolgozásában és végrehajtásában is részt vett.

(MTI)