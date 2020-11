Külföld, Koronavírus :: 2020. november 16. 10:01 ::

Kim Dzsong Un is szigorításokat sürget

A koronavírus-járvány okozta vészhelyzet intézkedéseinek szigorítására adott utasítást Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Koreai Munkapárt politikai bizottságának ülésén - jelentette az állami KCNA hírügynökség.

A testületet a Covid-19 okozta gazdasági és politikai bizonytalanság közepette hívták össze, amely további terheket ró Észak-Korea gazdaságára az atomprogramja miatt kiszabott nemzetközi szankciók hatása mellett.

A nyilvánosság előtt 25 nap után újra megjelenő Kim nyomatékosan hangsúlyozta a teljes készültség fenntartásának és a járvány elleni munka fokozásának szükségességét - írta a KCNA.

A résztvevők megvitatták a Phenjani Orvosi Egyetem pártfunkcionáriusai által elkövetett, közelebbről nem megnevezett "súlyos bűnöket", amelyeket a KCNA jelentése szerint "védelmükbe vettek, fedeztek és elősegítettek" más tisztségviselők a párt központi bizottságából és más állami szervektől azzal, hogy nem voltak képesek megszigorítani az egyetem feletti ellenőrzést. Az észak-koreai hírügynökség ugyanakkor nem részletezte, hogy az állítólagos bűnöknek közük volt-e a koronavírus-járványhoz.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimutatása szerint Észak-Korea több mint 12 ezer ember teszteléséről számolt be november elejéig, miközben egyetlen igazolt fertőzést sem jelentett. A járvány kezdete óta összesen 6173 embernél, köztük nyolc külföldinél találtak fertőzésgyanút, és 174 embert helyeztek karanténba október utolsó hetében - közölte a WHO.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség szerint a hétfői volt Kim Dzsong Un első nyilvános megjelenése október 22. óta, amikor Dél-Phenjan tartomány egyik temetőjét kereste fel.

Az észak-koreai vezető áprilisban húsz napig nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Akkor azt rebesgették, hogy jelentősen romlott egészségügyi állapota, szívműtéten esett át, sőt, halálhírét is keltették. Egyesek a koronavírus-járványban vélték megtalálni visszahúzódása okát. Kimet május elején egy műtrágyagyár felavatásán látták újra, aztán megint hetekre eltűnt a nyilvánosság elől.

(MTI)