2020. december 16.

Újabb házibuli volt Brüsszelben - de ezt Jóska undorítónak találta volna

Prostituáltakkal és 50 meztelen vendéggel zajlott a "születésnapi buli". Az örömlányok és a vendégek a vágyaik kiélése mellett alkoholt és kábítószereket is fogyasztottak a Virton-ban rendezett házibuliban – számol be az esetről a The Sun nyomán a 24.

A mulatság helyszíne azért is érdekes, mert vele szemben egy Covid-kórház van. A rendőrök alapvetően a kijárási korlátozások megszegése miatt érkeztek az eseményre, ahol egy szexbuliba csöppentek. A parti – nagyrészt francia – résztvevőit személyenként, átszámítva körülbelül 90 ezer forintnak megfelelő összegre büntették meg. Ugyanennyibe került fejenként a buliban való részvétel is, ami az alkoholt, a drogokat és a prostituáltakat is fedezte.

A belga gyülekezési szabályok szerint négy főnél többen nem tartózkodhatnak egy helyen.