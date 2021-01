Külföld, Koronavírus :: 2021. január 7. 22:41 ::

Annyira önkéntes az oltás Olaszországban, hogy az egyik polgármester kirúgta azokat, akik nem kértek belőle

Olaszországban a kormány július 31-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzetet, miközben a halottak száma túllépte a 77 ezret, és több mint 326 ezer személyt oltottak már be az egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint.

Az országba karácsony óta több mint 685 ezer adag érkezett a Pfizer-BioNTech oltóanyagból. Eddig több mint 339 ezer személy részesült a vakcinából, kivétel nélkül egészségügyi és szociális dolgozók, valamint az idősotthonok lakói. A római kormánybiztos szerint Dánia mögött Olaszország a második helyen áll a beadott oltások számában az Európai Unió tagállamai között.

Az oltásban való részvétel elvileg önkéntes és ingyenes. Az Emilia Romagna tartományban található, kevesebb mint hatezer lakosú Bagno di Romagna polgármestere azonban bejelentette, hogy elbocsátja a város működtette idősotthon húsz dolgozóját, akik nemet mondtak az oltásra.

Az Olasz Gyógyszerügynökség (Aifa) csütörtökön igent mondott a Moderna-vakcina használatára is, miután azt az Európai Gyógyszerügynökség (Ema) is engedélyezte.

Ezzel egy időben egy nap alatt több mint 18 ezer új fertőzöttet regisztráltak a korábbi 15 ezer után, valamint 414 beteg hunyt el az egy napja jegyzett 649 után. A halottak száma így elérte a 77 291-t. Hetek óta először most emelkedett ismét először az aktív fertőzöttek száma, meghaladva az 571 ezret, valamint enyhén, de hetek óta először emelkedett a kórházban kezeltek és a lélegeztető-gépen levő betegek száma is.

Húsz tartományból kilencben a Covid-kórházak terheltsége ismét túllépte a harminc százalékos küszöböt, köztük szerepel az északi Lombardia és Veneto, a középolasz Lazio, valamint a déli Puglia is. Trento város térségében a kórházak telítettsége túllépte az ötven százalékot. A kormány a január 8-i adatok függvényében dönt arról, milyen korlátozásokat vezetnek be a következő hetekben. Több régió, köztük a Róma körüli Lazio is jelezte, hogy akár január végéig nem engedi vissza a tantermekbe a 14 év feletti tanulókat. A digitális tanítás mellett és ez ellen tüntető szülők Nápolyban esernyőkkel estek egymásnak csütörtökön.

A kormány július 31-ig meghosszabbította az új koronavírus-járvány miatti egészségügyi vészhelyzetet, amelyet első alkalommal tavaly január végén vezettek be, és amelynek határidejét azóta folyamatosan előre tolják.

Luca Zaia a tavaly februártól gócpontként ismert északkeleti Veneto tartomány kormányzója szokásos napi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a régióban jelenleg szűrt vírus "nem ugyanaz, mint tavaly márciusban volt, Covid-19-nek nevezzük, de mutációról van szó". Hozzátette, már nyáron is azonosítottak egy mutációt, de az erejét veszítette. A venetói adatok szerint jelenleg nyolc mutáció van a tartományban, az egyik közöttük az úgynevezett angol. December végén az olasz virológiai társaság elnöke jelentette be, hogy a lombardiai Brescia városában szintén hónapok óta jelen levő mutációt azonosítottak.

(MTI nyomán)