Bulgáriában feladta kormányalakítási próbálkozásait a GERB, Mitov visszaadta megbízatását az államfőnek

Feladta kormányalakítási próbálkozásait pénteken a bulgáriai választásokon győztes Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB), az általa miniszterelnöknek jelölt Daniel Mitov korábbi külügyminiszter visszaadta megbízatását Rumen Radev köztársasági elnöknek.

A kudarc már szerdán borítékolható volt, mivel a GERB és a vele választási koalíciót alkotó Demokratikus Erők Szövetsége nem tudta tárgyalóasztalhoz ültetni a Van Ilyen Nép nevű párt vezetőit. Ez utóbbiak azzal indokolták elzárkózásukat, hogy szerintük a GERB az elharapózó közéleti korrupció felelőseinek a büntetlenségét tartotta fenn eddig.

"A GERB a mi szemünkben a status quo alapvető szimbóluma, ezért kizárt, hogy tárgyaljunk velük az általuk javasolt kormány összetételéről" - közölte még szerdán Tosko Jordanov, a párt parlamenti csoportjának vezetője. Egy nappal korábban ugyancsak elutasította a konzultáció lehetőségét a Demokratikus Bulgária elnevezésű párt.

"Tekintettel erre az arrogáns hozzáállásra, nincs értelme folytatni (a próbálkozást)" - mondta a GERB egyik ülésén Bojko Boriszov eddigi miniszterelnök aki már korábban is jelezte, hogy ő maga nem lesz kormányfő abban az esetben sem, ha a választásokon győztes pártjának sikerülne kormányt alakítani. E bejelentés nyomán lett akkor Daniel Mitov a miniszterelnök-jelölt, aki az elmúlt három nap fejleményei után most vissza is adta megbízatását.

Radev államfő ezután közölte, hogy nem siet felkérni kormányalakításra Szlavi Trifonovot, a választásokon második helyen végzett pártnak, a Van Ilyen Népnek a vezetőjét, a népszerű énekest és televíziós műsorvezetőt. Mint mondta, időt akar hagyni számára, hogy alaposan gondolja át lehetőségeit.

Trifonov ugyanis még nem fedte fel terveit, de már jelezte: ha úgy ítéli meg, hogy nem lesz képes megfelelő parlamenti többséget kovácsolni, meg sem próbál kormányt alakítani, még akkor sem, ha a jelenlegi elittel szemben álló pártja a maga oldalán tud két kisebb politikai alakulatot. Leszögezte, hogy a Van Ilyen Nép nem hajlandó tárgyalásokba bocsátkozni olyan hagyományos politikai erőkkel, mint a GERB, a Szocialista Párt vagy a törökök és muszlimok pártja, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságért.

Ha Trifonov mégis megpróbálna kabinetet létrehozni, és kudarcot vallana, a köztársasági elnök bármely más politikai frakciónak megbízást adhatna. De ha végül egymás után három kormányalakítási kísérlet jutna zsákutcába, Radev kénytelen lenne feloszlatni a törvényhozó testületet, kinevezni egy átmeneti kormányt, és két hónapon belül új választásokat kiírni. Ez esetben Bulgária számára nehezebb lesz hozzáférni az Európai Unió 750 milliárd eurós helyreállítási alapjához, és elakadna az ország felkészülési folyamata az euró 2024-re tervezett bevezetésére.

Az április 4-i parlamenti választások eredményeként a GERB 75, a Van Ilyen Nép 51, a Szocialista Párt 43 képviselői helyet szerzett, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságért 30, a Demokratikus Bulgária 27, a Talpra! Maffia, Takarodj! nevű polgári platform pedig 14 mandátumot mondhat magáénak a 240 tagú Nemzetgyűlésben.

(MTI)