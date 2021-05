Külföld :: 2021. május 16. 14:37 ::

A tálibok szerint úgy kezdődött, hogy az afgán hadsereg visszaütött

Rögtön kiújultak a harcok az afgán kormányerők és a tálib lázadók között a tűzszünet lejárta után, amelyet a felek a múlt héten kötöttek a ramadán böjti hónapot lezáró háromnapos ünnep, a csütörtöktől vasárnapig tartó íd al-fitr idejére.

Egy katonai szóvivő és egy helyi tisztségviselő összecsapásokat jelentett a déli Hilmend tartomány székhelyének, Laskar-Gáhnak a határáról. Ezen a területen heves harcok folytak már május 1-je óta, amikorra az amerikai erőknek eredetileg ki kellett volna vonulniuk az országból, de így még 2500 katonájuk a térségben tartózkodott.

A hilmendi tartományi tanács vezetője az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a tálibok megtámadtak több ellenőrzőpontot Laskar-Gáh körül és más körzetekben is. Egy katonai szóvivő is megerősítette, hogy vasárnap kiújultak a harcok, és még akkor is tartottak, amikor beszámolt erről.

A tálibok szóvivője viszont azt állította, hogy a hadsereg támadta meg őket.

A Donald Trump elnök vezette amerikai kormány és a tálibok tavalyi megállapodása alapján az amerikai erőket május 1-jéig ki kellett volna vonni az országból, de Joe Biden új elnök elhalasztotta a kivonás befejezését idén szeptember 11-éig. A kivonás csak megkezdődött május 1-jén. Az afgán kormányhadsereg műveleteiben egyelőre élvezi az amerikai erők légi támogatását, és minden jel szerint erre továbbra is szüksége volna - írta az AFP. Egy neve elhallgatását kérő afgán tiszt is megerősítette ezt a héten az AFP-nek nyilatkozva.

