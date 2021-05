Külföld :: 2021. május 20. 19:51 ::

Meghaladta a hatezret a Ceutából Marokkóba visszaküldött határsértők száma

Meghaladta a hatezret az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területéről Marokkóba visszaküldött határsértők száma - közölte a spanyol belügyminisztérium csütörtökön.

Spanyolország egy 1992-ben kötött kétoldalú megállapodás alapján fordítja vissza azonnal azokat a marokkói állampolgárokat, akik illegálisan lépik át a határt.

A hét első napjaiban összesen több mint nyolcezren jutottak át a spanyol fennhatóságú autonóm városba a tenger felől úszva vagy evezve, de sokan másztak át a határvonalon húzódó, kerítéssel ellátott mólón, illetve az azt szegélyező sziklákon is.

Helyszíni beszámolók szerint a marokkói hatóságok enyhítették két tengerparti határszakasz őrizetét, és napokig meg sem próbálták feltartóztatni a Spanyolország felé tartó emberek tömegét.

Miután a spanyol hadsereg felvonult az érintett területeken, és a marokkói rendőrség újból szigorította a határőrizetet, csütörtökre megszűntek az átjutási kísérletek.

A spanyol hatóságok több mint 850 felnőtt kísérő nélküli kis- és fiatalkorút szállásoltak el, esetükben a szabályok tiltják a kitoloncolást és egyéni elbírálást írnak elő.

Az ellátásában részt vevő önkéntesek elmondása szerint a fiatalok közül többen már szeretnének inkább hazamenni. A Faro de Ceuta című lap arról írt, hogy sok gyerek szórakozásból, másokat követve lépte át a határt. Voltak, akiknek azt ígérték, hogy Spanyolországban futballmeccset és híres játékosokat láthat.

A határ marokkói oldalán rengeteg család keresi eltűnt gyermekeit, Ceutában élő ismerősök, barátok, rokonok révén kutatnak utánuk. A spanyol hatóságok egy információs telefonszámot hoztak létre, hogy így segítsék a családok újraegyesítését.

Margarita Robles spanyol védelmi miniszter a nemzetközi jog szempontjából rendkívül súlyosnak nevezte, hogy Marokkó gyerekeket "használt fel". Mint mondta, a történtek nemcsak a spanyol, hanem az Európai Unió határai elleni agressziónak minősíthetők. "Nem fogadjuk el a legkisebb mértékű zsarolást sem" - jelentette ki.

A spanyol sajtóban megjelent értékelések szerint a ceutai tömeges határsértés a marokkói hatóságok közreműködésével valósulhatott meg, válaszul arra a komoly diplomáciai konfliktusra, amelyet az okozott, hogy egy spanyolországi kórházban ápolják koronavírus-fertőzés miatt Brahim Ghalit, a Marokkóhoz tartozó Nyugat-Szahara függetlenségéért küzdő Polisario Front vezetőjét.

A marokkói kormány "a jószomszédi viszony szellemiségével ellentétesnek" tartja a szeparatista vezető spanyolországi tartózkodását, az ügyben a belügyminisztérium korábban bekérette a rabati spanyol nagykövetet is.

A spanyol külügyminisztérium viszont humanitárius okokkal érvelt a rákbetegségben is szenvedő, 71 éves szeparatista politikus ellátása mellett, akivel szemben Spanyolországban emberiesség elleni bűncselekmények gyanúja miatt két eljárás is folyamatban van. A kereseteket disszidens marokkóiak nyújtották be gyilkosságok, emberrablás és kínzások elkövetése miatt.

(MTI)