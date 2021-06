Külföld :: 2021. június 6. 09:53 ::

Mindkét versenyben maradt elnökjelölt vakcinákkal kampányol Peruban

Két megosztó, populista jelölt közül választhatnak a szavazók vasárnap Peruban, az elnökválasztás második fordulójában.

Amiben nincs különbség a két jelölt között, hogy mindketten, az országos politikában újoncnak számító Pedro Castillo és az elnöki megbízatásért harmadszor versenybe szálló Keiko Fujimori egyaránt koronavírus elleni védőoltást ígértek a kampányban mindenkinek.

A járványban, amely nyilvánvalóvá tette az egészségügyi rendszer összeomlását, a hivatalos adatok szerint is több mint 180 ezer ember halt meg a dél-amerikai országban, és több millió ember vesztette el a munkahelyét. Mindez fölerősítette a Peruban régóta meglévő óriási jövedelmi egyenlőtlenségeket, és tovább mélyítette a kormányzattal szembeni bizalmatlanságot. A világsajtóba is bekerült az a hír, hogy 2020 októberében a perui elit tagjai - az akkori elnök, több miniszter, a családtagjaik és a hozzájuk közelálló emberek - titokban még jóval azelőtt megkapták a koronavírus elleni oltást, hogy az oltóanyag - a kínai Sinopharm - első dózisai hivatalosan megérkeztek volna a dél-amerikai országba. Az eset után több kormánytag is lemondott.

Castillo és Fujimori támogatottsága közel azonos, ugyanakkor elemzők emlékeztettek arra, hogy az elnökválasztás első fordulójában egyikük sem szerzett 20 százaléknál több szavazatot, ami arra utal, hogy a perui szavazók széles rétegei elutasítják őket.

A 46 éves Fujimori kongresszusi képviselő. Apja, Alberto Fujimori 1990-től tíz éven át Peru elnöke volt. Jelenleg 25 éves börtönbüntetését tölti korrupciós és más bűncselekményekért. Lánya fogadkozott, ha megválasztják, elrendeli apja szabadon engedését. Ígéretei között szerepelt 2500 amerikai dollár (710 ezer forint) egyszeri juttatás azoknak a családoknak, akik elveszítették szerettüket a koronavírus-járványban. Keiko Fujimori, azt is megígérte a kampányban, hogy a bányákból, valamint az olaj- és gázkitermelésből származó adóbevételek 40 százalékát helyben, a kitermelés körzetében élő családok között fogják szétosztani.

A perui labdarúgó-válogatott számos tagján kívül, akik rövid videóüzentben álltak ki Fujimori mellett, a kongresszusi képviselő egyik leghíresebb támogatója Mario Vargas Llosa. A Nobel-díjas író öt éve még "a diktátor lányaként" emlegette Keiko Fujimorit, de most "a szabadság és a progresszió" képviselőjének nevezte. Keiko Fujimorit apjához hasonlóan szintén súlyos korrupciós vádakkal illették, másfél évet töltött börtönben, bő egy éve helyezték feltételesen szabadlábra.

Pedro Castillo írástudatlan földművesek gyermekeként egy falusi iskolában volt tanító az Andok hegységben. Egy pedagógussztrájk vezetőjeként lett országosan ismert. Noha úgy tűnik, visszalépett egyik fő ígéretétől, amely szerint megválasztása esetén államosítaná a gazdaság kulcsfontosságú szektorait, továbbra is kitart amellett, hogy új alkotmány kell az Alberto Fujimori elnöksége idején elfogadott jelenlegi helyett. Castillo neves támogatója többek között a korábbi bolíviai elnök, Evo Morales és az uruguayi exelnök, Jose Mujica. Utóbbi ugyanakkor egy Facebookon közvetített beszélgetésben figyelmeztette Castillót, hogy vigyázzon, nehogy megválasztása esetén hatalomgyakorlása autoriter vonásokat vegyen fel.

Peru a világ második számú rézexportőre. A bányászati szektor a hazai össztermék (GDP) csaknem 10 százalékát és a teljes kivitel 60 százalékát teszi ki.

Nikhil Sanghani, a londoni Capital Economics feltörekvő piacokkal foglalkozó közgazdásza azt írta befektetőknek pénteken, hogy a baloldali populista Castillo vasárnapi győzelme nagy valószínűséggel turbulenciát okozna a helyi pénzügyi piacokon. Ugyanakkor - mint írta - a befektetőknek Fujimori győzelme esetén sem lenne oka ünnepelni, mert nem lehet kizárni, hogy a politikus ellen impeachment eljárás indulna a korrupciós ügyei miatt.

(MTI nyomán)