Meghosszabbította az Egyesült Államok a Kanadára és Mexikóra vonatkozó beutazási korlátozásokat

Egy hónappal, július 21-ig meghosszabbította az Egyesült Államok a Kanadára és Mexikóra vonatkozó beutazási korlátozásokat koronavírus-járvány miatt a "nem elengedhetetlen" utazások esetében - közölte hétfői Twitter-bejegyzésében az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS).

"A Covid-19 terjedésének csökkentése érdekében az Egyesült Államok július 21-ig kiterjeszti a Kanadára és Mexikóra vonatkozó, nem elengedhetetlen utazási korlátozásait a szárazföldi és kompátkelőhelyek esetében is, miközben továbbra is biztosítja az alapvető üzleti utazáshoz való hozzáférést" - írta a minisztérium. A korlátozásokat először 2020 márciusában, a koronavírus-járvány kezdetén vezették be a két országgal, és azóta több alkalommal meghosszabbították. A legutóbbi határidő hétfőn járt volna le.

A DHS szerint "pozitív fejlemények történtek az elmúlt hetekben", és továbbra is együttműködnek a "szakértői munkacsoportokkal annak meghatározása érdekében, hogy milyen feltételek mellett lehet biztonságosan és fenntarthatóan enyhíteni a korlátozásokat".

Bill Blair, Kanada közbiztonságért és veszélyhelyzetekre való felkészülésért felelős minisztere már pénteken bejelentette a Twitteren: "az Egyesült Államokkal együttműködve 2021 július 21-ig meghosszabbítjuk a nem elengedhetetlen nemzetközi utazásokra vonatkozó korlátozásokat". Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormány további "intézkedéseket tervez" az oltással rendelkezők számára Kanadában.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szintén pénteken igyekezett megnyugtatni a korlátozások miatt csalódott lakosságot. "Értem, hogy ez nagyon sok ember számára elkeserítő, akik csak vissza akarnak térni a normális kerékvágásba, de a kezdetektől fogva nagyon fontosnak tartjuk, hogy megvédjük a kanadaiakat" - fogalmazott a miniszterelnök. Trudeau hozzátette: azt szeretné, ha a kanadai lakosság 75 százaléka megkapná az első adag szérumot, és legalább 20 százalékuknak a védettséghez szükséges összes oltást beadnák, mielőtt feloldják az utazási korlátozásokat.

Az észak-amerikai ország hivatalos nyilvántartása szerint hétfőig a kanadai lakosság 65,8 százaléka kapott legalább egy adag Covid-19 elleni vakcinát, 18,8 százalékuk pedig a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltását megkapta.

Az Egyesült Államok folyamatosan mérlegeli az Egyesült Királysággal és az Európai Unió országaival kapcsolatos beutazási korlátozások esetleges enyhítését is, azonban eddig mind a Joe Biden amerikai elnök vezette kormányzat tisztviselői, mind pedig a légitársaságok képviselői úgy nyilatkoztak: nem számítanak arra, hogy július 4-nél korábban feloldják a korlátozásokat.

(MTI)