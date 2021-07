Külföld :: 2021. július 1. 22:34 ::

Az isztambuli egyezményből történő kilépés ellen tüntettek a török nagyvárosokban

Ezrek tüntettek több török nagyvárosban csütörtökön az ellen, hogy Törökország kilépett a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célzó, az Európa Tanács égisze alatt elfogadott Isztambuli Egyezményből.

Isztambulban, Izmirben, Ankarában és más helyszíneken is utcára vonultak az emberek. A tiltakozásokra erőteljes rendőri jelenlét mellett került sor.

Recep Tayyip Erdogan török elnök egy márciusi rendeletben döntött arról, hogy országa kilép az egyezményből. A dekrétum július 1-jén lépett életbe.

A török kormány azzal indokolta a lépést, hogy az egyezményt egyesek a homoszexualitás elfogadtatására akarták felhasználni. A török igazságszolgáltatás elutasította az elnöki dekrétum ellen beadott panaszt.

Az Egyesült Államok "mélységesen kiábrándítónak" nevezte Törökország kilépését az egyezményből. Ned Price amerikai külügyi szóvivő szerint a döntés visszalépést jelent a nők elleni erőszak felszámolását célzó nemzetközi erőfeszítésekben.

Erdogan ezzel szemben azt kifogásolta, hogy bizonyos körök visszalépésként állítják be az egyezmény felmondását.

"A nőkkel szembeni erőszak elleni harcunk nem az Isztambuli Egyezménnyel kezdődött, és nem is ér véget a konvencióból való kilépéssel" - hangsúlyozta a török elnök.

Hozzátette: Törökországnak már van egy hatékony törvénye az erőszak ellen, amely nem tesz különbséget vallás, nem vagy rassz szerint az emberek között.

Ahogy a világ sok más országában, Törökországban is társadalmi probléma a nők elleni erőszak. Jogvédő szervezetek szerint 2020-ban legalább 300 nő halt meg családon belüli erőszak következtében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy tudja, hogy a török nők 38 százalékát érte már erőszak partnere részéről, miközben az európai országokban átlagosan a nők 25 százaléka számolt be erről.

(MTI)