Trump a Capitolium ostromával kapcsolatban is szeretne vallomást tenni a bíróságon

Donald Trump előző amerikai elnök kijelentette, hogy kész tanúskodni a törvényhozás épületének január 6-ai ostromával kapcsolatban az internetes óriásvállalatok ellen fiókjai törlése miatt indított pere keretében.

"Valójában várom is. Szeretek a választási csalásról beszélni, mert ez volt a leginkább elcsalt választás. A perben mindenről szó lesz, a választásról is" - mondta Trump a The First online televíziós csatornának adott csütörtök esti interjújában.

A volt elnök szerdán bejelentette, hogy keresetet indított a Facebook, a Google és a Twitter, illetve a három internetes óriásvállalat vezérigazgatója ellen, amiért szerinte jogellenesen letiltották a fiókjait.

A műsorvezető kérdésére válaszolva Trump úgy nyilatkozott, hogy kész a bíróságon tanúvallomást tenni, a Capitolium ostromával kapcsolatban is.

A Facebook, a Twitter és a YouTube azután tiltotta le Trump fiókjait, hogy az akkori elnök hívei egy gyújtó hatású beszédét követően megostromolták az amerikai törvényhozás épületét január 6-án. A Capitoliumban a szenátus éppen a demokrata párti Joe Biden győzelmét hozó novemberi elnökválasztás eredményeit készült hitelesíteni. Az összecsapásokban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr. Trump nem ismerte el vereségét, s arról írt a közösségi oldalain, hogy a választást elcsalták.

