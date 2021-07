Külföld :: 2021. július 20. 15:03 ::

Erdogan: a ciprusi béketárgyalások feltétele, hogy elfogadják két állam létezését a szigeten

A török elnök szerint a jelenleg megosztott Cipruson csak akkor lehetséges a béketárgyalásokat újrakezdeni, ha az ott lakó görögök és a nemzetközi közösség elfogadja két szuverén állam létezését a szigeten.

Ciprus 1974-ben, egy görög katonai puccsot követő török invázió után szakadt két részre. Az Észak-ciprusi Török Köztársaságot kizárólag Ankara ismeri el. Törökország körülbelül 35 ezer katonáját állomásoztatja Észak-Cipruson.

"Egy új tárgyalási folyamat csak két állam között indulhat újra. Nekünk van igazunk, és védeni fogjuk a jogainkat a végsőkig" - mondta Erdogan kedden az Észak-ciprusi Török Köztársaságban, a török katonák Ciprusra érkezésének 47. évfordulója alkalmából tett látogatásán.

A szigetet nemzetközi szinten képviselő görög ciprusiak elutasítják, hogy két állam létezését fogadják el, mert az függetlenséget biztosítana a törökök lakta szakadár területnek.

Kedden Nicosia északi részén ünnepi hangulat uralkodott, éles ellentétben a délebbi városrésszel, ahol a görög ciprusiak a 47 évvel ezelőtti török invázióra emlékeztető légvédelmi szirénák hangjára ébredtek az évfordulón.

Az uniós tagállam Ciprus körüli vitát tovább bonyolította a Földközi-tenger keleti medencéjében az utóbbi években felfedezett hatalmas földgázmezők kiaknázásának kérdése. Feszültséget okozott továbbá az is, hogy tavaly októberben a török-ciprusi hatóságok újra megnyitották az Észak-ciprusi Török Köztársaság területén fekvő Famagustához tartozó, ENSZ-fennhatóság alatt lévő, az egykor tömegturizmusáról híres Varosha városrész strandjait komoly nemzetközi bírálat közepette. A török hadsereg által tiltott területnek nyilvánított Varoshából a lakosságot annak idején néhány nap alatt evakuálták, az üres város köré falat emeltek, és megakadályozták, hogy bárki is belépjen. A ciprusi görög lakosságot különösen érzékenyen érintette a ciprusi riviérának is nevezett Varosha elvesztése.

Erdogan észak-ciprusi látogatásán felszólította az Egyesült Államokat arra, hogy teljesítse a szükséges - pénzügyi, logisztikai és diplomáciai - feltételeket ahhoz, hogy Törökország működtetni és őrizni tudja Kabul repülőterét a külföldi katonák afganisztáni kivonulása után. A török államfő elismerte, hogy a táliboknak vannak ellenérzéseik a török ajánlattal kapcsolatban, de ettől függetlenül Ankara meg akarja valósítani a missziót, feltéve ha az Egyesült Államok teljesíti Törökország három konkrét feltételét.

(MTI)