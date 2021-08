Külföld :: 2021. augusztus 11. 20:23 ::

Az EU szigorúbb határértéket vezet be az élelmiszerek rákkeltőanyag-tartalmára vonatkozóan

Az Európai Bizottság szigorúbb határértékeket vezet be az élelmiszerekben található nehézfémekre - így a kadmiumra és az ólomra - vonatkozóan, azzal a céllal, hogy csökkentse a táplálékok rákkeltőanyag-tartalmát - olvasható a brüsszeli testület szerdai sajtóközleményében.

A többéves tudományos kutatással alátámasztott bizottsági döntés értelmében a gyümölcsökben, zöldségekben, gabonafélékben és olajos magvakban esetlegesen előforduló, rákkeltő környezetszennyező kadmium maximális szintjét csökkenteniük kell az árutermelőknek, hasonlóképpen az ólomét a csecsemők és kisgyermek számára készült tápokban is. Ezenkívül a bizottság új maximális ólomtartalom szintet állapított meg az erdei gombára, a fűszerekre és a sóra vonatkozóan.

Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős uniós biztos a döntéssel kapcsolatban elmondta: "az egészségtelen táplálkozás növeli a rák kockázatát. A határozat által biztonságosabbá és egészségesebbé tesszük az élelmiszereinket, ahogyan azt az EU rákellenes tervében is vállaltuk". Ez egy újabb lépés az uniós élelmiszerláncban már most is magas és világszínvonalú uniós szabványok megerősítése felé - szögezte le.

A szigorúbb határértékeket augusztustól 31-től kell alkalmazni. Azok a termékek, amelyek ezeket a fémeket az új határértékeken túl tartalmazzák, de az új szabályok hatályba lépése előtt kerültek a piacra, február végéig még értékesíthetők.

(MTI)