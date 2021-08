Külföld, Koronavírus :: 2021. augusztus 27. 19:20 ::

Romániában is jó üzlet a hamis védettségi igazolás - az egyik "vásárló" az intenzíven nyögte ki a titkát

Romániában koronavírus elleni beadatlan vakcinák alapján kiállított védettségi igazolások ügyében nyomoz a rendőrség, az oltáskampány felelősei eddig 370 hamisításgyanús eset adatait küldték el a rendőrségnek - közölte pénteken a Digi24 hírtelevízió.

A fiktív oltások jelenségére Cristian Onacea, a temesvári Victor Babes járványkórház igazgatója hívta fel a figyelmet, miután több - általában egydózisú vakcinára kiadott - oltási igazolással rendelkező páciensüknél a megszokottnál sokkal súlyosabb következményeket okozott a fertőzés. Egyikük, egy intenzív osztályra került, Arges megyei férfi elismerte, hogy családorvostól "sikerült beszereznie" az oltási bizonylatot anélkül, hogy a szert beadták volna neki.

A hatóságok azt gyanítják, hogy az oltás mellékhatásaitól tartó emberek az utazási és egyéb előnyök miatt megvesztegetik orvosukat, hogy állítson ki nekik védettségi igazolást, de a vakcinát dobják el.

Mihai Iacob, a családorvosok szövetségének elnöke szerint elszigetelt esetekről lehet szó, amelyek méltatlanul vetnek árnyékot a szakmára és az oltási kampányra. Egy másik, a Digi24 által megszólaltatott családorvos viszont arra panaszkodott, hogy "hatalmas nyomásnak" vannak kitéve, és szinte minden rendelőben szembesülnek olyan pácienssel, aki csak az igazolást kéri, az oltást nem.

Alexandru Rafila mikrobiológus, aki Romániát képviseli az Egészségügyi Világszervezetben (WHO) a Romania TV adásában azt állította, nem új jelenség a mosdókagylóba öntött, "golyóstollal" végzett oltás, már a koronavírus előtt is előfordult, de nem volt rendszerszintű probléma. Ez - amellett, hogy a törvényt számos ponton sértő bűncselekmény - közegészségügyi kockázat is, és aláássa az oltási kampány hitelét. A fiktív oltással rendelkezőknél bekövetkező súlyos megbetegedések és halálesetek is bekerülnek a statisztikába, lerontják a vakcina hatékonyságának adatait, és az ilyen esetekre "perverz módon" éppen az oltásellenesek fognak hivatkozni, hogy bizonyítsák, a vakcina nem is ér semmit - magyarázta.

Romániában az átoltottság alig haladja meg a 30 százalékot. A rendelkezésre álló vakcinák száma május végén haladta meg a keresletet, azt követően pedig az érdeklődés a korábbi negyedére esett vissza, naponta már kevesebb mint nyolcezerrel növekszik a beoltottak száma. Ebben az ütemben Romániának még két évre lenne szüksége, hogy elérje a korábban megcélzott 70 százalékos nyájimmunitást.

Közben Romániát is elérte a járvány negyedik hulláma, az új fertőzések száma hétről hétre másfélszeresére emelkedik. Pénteken is 946 újonnan diagnosztizált fertőzést jelentettek, amely 70 százalékkal több mint az utóbbi két hétre vetített átlag. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma 1763-ra, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké 238-ra emelkedett. Az utóbbi napon 18 fertőzött hunyt el, ez csaknem duplája az utóbbi két hét átlagának.

Romániában több ízben füleltek le a rendőrök hamis negatív koronavírus-teszttel üzérkedő csalókat is, az országban ugyanis olyan magas fokú a bizalmatlanság a hatóságokkal és a hivatalos narratíva által "reklámozott" oltással szemben, hogy mindig akadnak olyanok, akik inkább fizetnek egy hamis igazolásért, mintsem beadassák az ingyenes vakcinát.

(MTI)