Ukrajnának új nevet kell adni, mert csak így lehetséges megfosztani Oroszországot attól, hogy történelmét a Kijevi Rusztól eredeztesse − mondta Olekszij Aresztovics, a minszki béketárgyalásokon részt vevő ukrán delegáció vezetője. A Kárpáthír szerint a politikus már a nevet is kitalálta.

"Oroszország egyszerűen ellopta Ukrajna történelmét és annak minden sikerét, dicsőségét. Ezért küzdeni kell visszaszerezni nemzetközi szinten is a Kijevi Rusz hagyatékát" − vélekedik az ukrán politikus, aki hozzátette:

Ukrajna számára most ez volna a legfontosabb, még a harckocsiknál is jelentősebb lépés a helyes irányba, amelyben most Ukrajna halad.