A román börtönőrök szerint AIDS-es rabok próbálják megfertőzni őket

Afelől kevés kétségünk volt, hogy a romániai börtönökben durva állapotok uralkodnak – a fogvatartottak és a börtönőrök számára egyaránt –, azonban a büntetés-végrehajtási szakszervezet képviselői szerint egyes esetekben a helyzet minden képzeletet felmülmúlóan pocsék. Például azon börtönökben, ahol AIDS-es rabokat is őriznek. Ott ugyanis pokol a börtönőrök élete, akik számára ezért méltányos béreket követelnek, írja a Főtér.ro.

A börtönőrök szakszervezete hétfőn nyilvánosan panaszkodott a tarthatatlan helyzet miatt. Eszerint kollégáik a saját egészségüket és a családjukét is kockáztatják, amikor bemennek dolgozni, mivel a HIV-pozitív rabok egy része rajtuk próbál meg bosszút állni. Konkrétan arról számoltak be, hogy a rabok megpróbálják minden eszközzel őket is megfertőzni.

Ezt úgy kísérelték meg elérni, hogy HIV-vírussal szennyezett hegyes eszközökkel szúrták meg őket.

Ehhez képest a szakszervezet szerint az Országos Börtönparancsnokság illetékesei a fülük botját sem mozdítják a panaszaik hallatán, a börtönőrök testi épsége és egészsége védelmében nem tesznek semmit, és a pótlékaikat sem emelik.

Persze azt a szakszervezet is elismeri, hogy a pótlék nem csökkenti a kockázatot, de legalább méltó illetményt biztosítana az életüket kockára tevő börtönőrök számára. Ezért ismét csak felszólította az illetékeseket, hogy az általuk vállalt kockázattal egyenes arányban honorálják a börtönőröket.