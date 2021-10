Külföld, Koronavírus :: 2021. október 29. 16:24 ::

Gebrejeszusznak nincs ellenjelöltje a WHO élére

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenlegi főigazgatója az egyetlen jelölt a szervezet élére, így hónapokon belül megkezdheti második ötéves mandátumát - jelentette pénteken a Reuters brit hírügynökség a WHO közleményére hivatkozva.

Az etiópiai származású tisztségviselőt 28 ország biztosította támogatásáról. A szakember korábban Etiópia egészségügyi és külügyminisztereként szolgált. Ő az első afrikai, akit megválasztottak a WHO élére, még 2017 májusában.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz népszerűségnek örvend annak ellenére, hogy az Európai Bizottság felfüggesztette a WHO kongói programjainak finanszírozását. Erre azt követően került sor, hogy egy független vizsgálat nyomán kiderült: legalább 83 humanitárius dolgozó szexuális visszaéléseket követett el az országban a 2018-2020-as ebolajárvány idején. A szóban forgó dolgozók negyedét a WHO alkalmazta. A WHO főigazgatója állítólag semmit nem tudott az esetről.

A tisztségviselő újbóli jelölését több európai ország támogatja, egyebek között Franciaország és Németország is. Három afrikai állam, Botswana, Kenya és Ruanda is őt találta a legalkalmasabbnak a WHO élére. Nagy-Britannia, Kína, Oroszország és az Egyesült Államok nincs a támogatók között. Nem jelölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt a hazája, Etiópia sem, mert az etióp kormány és a főigazgató eltérő álláspontot képvisel a tigréi konfliktusban. Tedrosz Tigrében született.

A jelöléseket a szeptember 23-i határidőig titokban tartották a kampányolás elkerülése érdekében.

(MTI)