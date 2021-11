Külföld, LMBTQP+ :: 2021. november 3. 09:14 ::

A republikánus jelölt nyerte a virginiai kormányzóválasztást - az iskolai "érzékenyítés" is téma volt a kampányban

A republikánusok jelöltje, Glenn Youngkin nyerte a virginiai kormányzóválasztást a demokrata Terry McAuliffe előtt - számolt be az amerikai sajtó az adatok több mint 95 százalékos feldolgozottságát követően szerdán hajnalban, miután a konzervatívok jelöltje behozhatatlan előnyre tett szert.



Fotó: Steve Helber/AP

Az 54 éves Youngkin győzelmi beszédében kiemelte, hogy új munkahelyek teremtésével fogja segíteni a gazdasági növekedést, csökkenteni fogja az üzemanyagok adóját, és a közösségek biztonságának növelése érdekében nagy hangsúlyt fektet a bűnüldöző szervek finanszírozására. "Virginia nem lesz többé az alacsony elvárások közössége, mi a magas elvárások közössége leszünk" - fogalmazott. Helyreállítjuk a rendet az iskolákban, és nem hagyjuk magukra a szülőket - tette hozzá Youngkin.

A kemény és költséges kampány főbb témái között elsősorban az abortuszhoz kapcsolódó emberi jogok jövője és az állami iskolákban zajló azon vita szerepelt, hogy lehessen-e a kiskorú iskolásoknak "LMBTQ-érzékenyítő" foglalkozásokat tartani a szülők tudta és beleegyezése nélkül. Youngkin ellenzi ez utóbbit, és ebben sok tiltakozó szülő támogatását élvezi, míg McAuliffe kijelentette, hogy amennyiben őt választják meg, támogatja a szülők tudta és beleegyezése nélküli "érzékenyítést". A Breitbart hírportál közben kiderítette: McAuliffe gyermeke magániskolába jár, ahol nem tartanak ilyen jellegű foglalkozásokat.



Fotó: Jonathan Ernst/Reuters

Virginia állam korábban nyolc elnököt adott az Egyesült Államoknak George Washingtontól kezdve Woodrow Wilsonig, többet, mint bármely más amerikai tagállam. Egyetlen kivételt leszámítva az államban az elmúlt 40 évben valamennyi kormányzóválasztáson a Fehér Ház aktuális lakójával ellenkező pártállású jelöltet választottak.

"Úgy tűnik, Terry McAuliffe kampánya egy bizonyos Trump nevű személy ellen nagyon sokat segített Glenn Youngkinnak" - fogalmazott Donald Trump volt amerikai elnök kedd esti közleményében. "Még csak kampányolnom sem kellett Youngkinért, mert McAuliffe megtette helyettem. Köszönjük a MAGA (Make America Great Again, Tegyük Amerikát Ismét Naggyá) szavazóinak, hogy nagyszerűen szerepeltek!" - tette hozzá Trump arra a politikai szlogenre utalva, amelyet ő használt a 2016-os és a 2020-as elnökválasztási kampány során.

Az AP hírügynökség elemzése szerint egy évvel azután, hogy Joe Biden a 2020-as amerikai elnökválasztás során Virginia államot 10 százalékponttal megnyerte, a mostani eredmény egyfajta ítéletként értelmezhető Biden elnökségével kapcsolatban. A virginiai vereség különösen riadalmat okozhat a párton belül a jövő évi félidős választások előtt, amikor az amerikai kongresszus irányítása a tét - fogalmaztak.

New Jersey államban szintén kormányzót választottak kedden, ahol az adatok több mint 80 százalékos feldolgozottságánál a vártnál sokkal szorosabb a verseny. Miközben az elemzők egyértelműen a demokrata, jelenleg is hivatalban lévő jelölt Philip Murphy győzelmét várták, jelenleg a republikánus Jack Ciattarelli vezet.

New Yorkban a demokrata Eric Adamst választották meg a város 110. polgármesterének, aki Curtis Sliwát, a republikánusok jelöltjét győzte le. Adams, aki a New York-i rendőrség nyugalmazott kapitánya, David Dinkins után a második néger polgármestere lesz New Yorknak. A szintén demokrata jelenlegi városvezetőt, Bill de Blasiót váltó Adams a Twitteren közzétett üzenetében azt írta: "Ma este ünneplünk, mert holnap kezdődik az igazi munka!" Az új polgármester egyik fő kampányüzeneteként a rendőrség létszámának bővítését jelölte meg.



Fotó: Carlo Allegri/Reuters

A republikánus Mike Carey nyerte azt a választást, amelyet Ohio állam 15. körzetének megürült kongresszusi helyéért írtak ki, miután Steve Stivers, az alsóház korábbi republikánus képviselője az év elején lemondott, hogy betölthesse az Ohiói Kereskedelmi Kamara elnök-vezérigazgatói pozícióját. Carey a demokraták jelöltjét, Allison Russót győzte le kedden.

(MTI nyomán)