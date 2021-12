Külföld :: 2021. december 17. 07:23 ::

Horogkereszteket rajzolgatott New Yorkban egy bicegő fehér, ki is tört a hisztiroham

Horogkereszteket mázoltak több New York-i látványosság, így egyebek között a városháza és a világhíres, Wall Street-i támadó bika szobrára - jelentette csütörtökön több amerikai médium is.

A tettesről videófelvétel készült, a helyi rendőrség nyomozást indított, illetve körözést adott ki.

A New York-i városi rendőrség szerint az elmúlt két hétben Manhattanben legalább három hasonló vandalizmus történt. A rendőrök feltételezése szerint valamennyi ugyanahhoz a személyhez köthető. A hatóságok most a lakosság közreműködését kérik az elkövető pontos azonosításához. A biztonsági kamerák felvételei szerint fehér bőrű, bicegő férfi a tettes.

A "gyűlöletkeltő vandalizmust" vezető tisztségviselők, köztük New York város demokrata párti polgármestere, illetve New York állam szintén demokrata párti kormányzója is hevesen bírálta.

December 3-án az elkövető három szvasztikát rajzolt egy belvárosi építkezési területen, december 13-án pedig ugyanazt a férfit egy térfigyelő kamera lencsevégre kapta, amint az antiszemitizmus egyik szimbólumát egy oszlopra mázolja a New York-i városháza metróállomásának közelében, majd elmenekül a helyszínről. December 14-én a férfi a Wall Street bronz bikaszobrára festett horogkeresztet, de ezúttal is kereket oldott.

A városi rendőrség gyűlöletbűncselekményekben illetékes különleges nyomozói csoportja indított vizsgálatot az ügyben.

Twitter-üzenetében Bill de Blasio polgármester ígéretet tett a bűnöző felelősségre vonására. "Ez bárhol felháborodást keltene városunkban, de különösen émelyítő, hogy éppen annál az épületnél történik, ahol az emberek érdekében dolgoznak" - írta.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója közleményben ítélte el a vandalizmust. "Elképesztőnek és undorítónak tartom, hogy horogkeresztet mázoltak a Brooklyn Bridge - City Hall metróállomás falára. New York utcáin senkinek sem szabadna félnie a gyűlölettől, az elvakultságtól és az antiszemitizmustól" - húzta alá.

"A zsidó vallású New York-iak elleni támadás, mindannyiunk elleni támadás. Amennyiben egyetlen gyűlöletbűncselekményt is elkövetsz, úgy húszmillió New York-ival kerülsz szembe. Egységesek vagyunk annak kimondásában, hogy a gyűlöletkeltésnek nincs helye New Yorkban" - fogalmazott Hochul. Egyben közölte, hogy utasítást New York állam rendőrségének, hogy nyújtson segítséget a nyomozásban.

A New York-i rendvédelmi hatóságok szerint a "gyűlöletbűncselekmények" aránya jelentősen, 91,6 százalékkal megugrott a tavalyi évhez képest. Ugyanakkor az egyéb erőszakos bűncselekmények száma is meredeken emelkedik.

