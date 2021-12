Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2021. december 30. 20:50 ::

Belgiumi miniszter: a menedékkérők kétharmada nem jogosult a védelemre, mégsem lehet őket eltávolítani

Aggodalmat okoznak a rendszeres összecsapások, verekedések, késelések a a migránsok között, elsősorban is a belgiumi török közösség tagjai és az afgán menedékkérők között - számolt be csütörtökön a The Brussels Times című hírportál.

A hírportál a karácsony napján a nyugat-belgiumi Genkben késeléssel végződött összetűzésről tudósított. A késelés után egy afgán gyanúsítottat letartóztattak, egy 18 éves helyi férfi pedig kórházban lábadozik. Az összecsapások résztvevői gyakran "kiskorú menekültek", akik életkoruk miatt nem toloncolhatók ki az országból - emlékeztetett a brüsszeli lap, de leszögezte, hogy a legutóbbi késelésnél - bár a gyanúsítottat hivatalosan kiskorúként regisztrálták - a nyomozás során kiderült, hogy valójában felnőtt.

A hírlap rámutatott, hogy Belgiumba legnagyobb számban afgánok érkeznek, akiknek 60 százaléka "kísérő nélküli kiskorú". Ugyanakkor egyre többször fordul elő, hogy felnőtt afgánok különböző előnyök megszerzése végett kiskorúként regisztráltatják magukat, ezért a hatóságok több esetben csontvizsgálatot végeznek.

Sammy Mahdi migrációért és menekültügyéért felelős "belga" kereszténydemokrata miniszter e vizsgálatok felgyorsítását kezdeményezte minap a belga parlamentben.

Mahdi szerint az embercsempészeket többször a kiskorú menekülteknek járó, mintegy 3500 eurós évi támogatásból fizetik ki, ezért a miniszter bejelentette, hogy jövő évtől csak az összeg egynegyedét folyósítják, a többit a gyermekgondozás költségeinek fedezésére fordítják.

Marino Keulen a limburgi tartományban található Lanaken polgármestere azt nyilatkozta a De Standaard napilapnak, hogy a helyi menekültközpontban "az afgánok sok gondot okoznak".

"Időről időre betörnek egy ablakot vagy összezúznak néhány bútort. Ez elbátortalanítja a személyzetet, akik közül néhányan már fel is mondtak" - mondta Keulen.

Sammy Mahdi a napilapnak adott nyilatkozatában ezt azzal magyarázta, hogy "az afgánok kevésbé iskolázottak, mint iraki vagy szír menekülttársaik, ráadásul ezek a közösségek nem is jönnek ki jól egymással". A miniszter az is kijelentette, hogy "jobb lenne, ha a menedékkérők, beleértve a kiskorúakat is, addig várakoznának a határnál, amíg hivatalosan menekültstátuszt nem kapnak".

"A menedékkérők mintegy kétharmada nem jogosult a nemzetközi védelemre. De ha egyszer már az európai határokon belül vannak, nem lehet őket eltávolítani" - tette hozzá Mahdi.

(MTI nyomán)