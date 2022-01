Külföld :: 2022. január 6. 22:37 ::

Oroszország katonai kiképzőket küldött Timbuktuba a francia erők kivonulása után

Oroszország katonai kiképzőket küldött a Mali északi részén fekvő Timbuktuban lévő katonai bázisra, ahonnan decemberben vonultak ki az addig ott állomásozó francia erők - közölte csütörtökön a mali hadsereg szóvivője.

A tájékoztatás szerint az orosz katonák a dzsihadisták ellen küzdő mali hadseregnél kiképzési feladatokat fognak ellátni a támaszponton.

A mali kormányzat még decemberben tudatta, hogy "orosz kiképzők" érkeztek az országba. A bamakói és a moszkvai vezetés azonban eddig kevés részletet árult el az orosz katonai misszióról, annak létszámáról, illetve céljáról.

Az orosz szerepvállalás Maliban a nyugati országok, különösen az egykori gyarmattartó Franciaország bírálatát váltotta ki. Párizs azt állítja, hogy az orosz kiképzők között a leginkább zsoldoscsapatra hasonlító Wagner Csoport orosz magáncég harcosai is jelen vannak, akiket egyebek között emberi jogok megsértésével vádolnak különböző konfliktusövezetekben. A mali vezetés cáfolja a francia állítást, és azt hangsúlyozta Bamakóban akkreditált újságíróknak, hogy az orosz kiképzők kétoldalú egyezmény keretében érkeztek az országba.

"Új repülőgépeket és felszerelést szereztünk be (Oroszországtól)" - ismertette a mali hadsereg szóvivője. "Jóval kevesebbe kerül minket a helyszínen kiképezni, mint átutazni hozzájuk... Mi ebben a rossz?" - fűzte hozzá az illetékes, aki ugyanakkor nem tett említést a Timbuktuba érkezett kiképzők számáról.

A francia erők december közepén hagyták el Timbuktu térségét, s ezt követően kételyek merültek fel, hogy a mali vezetés képes lesz-e megvédeni a régiót a környékbeli dzsihadista csoportoktól, amelyek visszaszorításában Párizs addig tevékenyen részt vett.

Franciaország már korábban már bejelentette, hogy csökkenti a Száhel-övezetben állomásozó katonai kontingense létszámát, 5000-ről nagyjából 2500-3000 főre.

A térséget az taszította káoszba, hogy 2012-ben az al-Kaidához kötődő fegyveresek elfoglalták Mali északi részét. Franciaország a következő évben beavatkozott, hogy visszaszorítsa őket. Timbuktut is 2013-ban foglalták vissza a mali csapatok francia segítséggel. A szélsőségesek ezt követően újracsoportosították és kiterjesztették műveleteiket, és most olyan nyugat-afrikai országokat is fenyegetnek, mint Benin és Elefántcsontpart.

(MTI)